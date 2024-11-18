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▲張艾嘉（左起）、黃熙與劉奕兒出席《女兒的女兒》金馬影展星光首映活動，張艾嘉大讚劉奕兒「又帥又漂亮」。（圖／台北金馬影執委會提供）

▲張艾嘉多年未在台拍戲，返台演出《女兒的女兒》就又入圍本屆金馬獎最佳女主角，認為片子的工作人員都很專業。（圖／台北金馬影執委會提供）

▲劉奕兒在《女兒的女兒》扮演張艾嘉最疼的小女兒，戲外也獲得張艾嘉的稱讚。（圖／台北金馬影執委會提供）

張艾嘉今年又以新片《女兒的女兒》入圍金馬獎最佳女主角，她在片中的女兒劉奕兒亦入圍了最佳女配角，「母女」一起出席了金馬影展的星光首映，她不吝大讚劉奕兒：「怎麼有人可以又帥又漂亮？」認為跟劉奕兒與曾經拿過金馬影后的林嘉欣對戲，沒有說誰帶誰入戲，彼此ㄧ切都很有默契，大家都很進入角色的狀態。而在金馬影展場次放映完後的Q&A環節，竟然有同志情侶拿著結婚證書請張艾嘉簽字證婚，成為整場放映最令人驚奇的時刻。多年沒回台灣拍戲，張艾嘉接下《女兒的女兒》，是因為6年前接到侯孝賢的一通電話，請她讀一讀劇本，希望她能跟導演黃熙合作，張艾嘉看完果然蠻滿意，與黃熙花了很多時間在電話上溝通，沒想到之後碰上疫情，拍攝因而延宕，到最後還是完成了這部片子，她覺得就是緣分。再度回台拍片，張艾嘉很喜歡這部片子的工作人員，大讚：「他們非常專業，大家都在做自己分內的事，我覺得在現場整個劇組都是很有默契的。」有趣的是，在片中張艾嘉扮演生了林嘉欣、劉奕兒兩個女兒的母親，自己卻也有個已經有失智症狀的母親林小湛，戲拍著拍著竟然催生出她的最新著作《女兒》，書裡她提到自己和母親的相處，文字充滿溫度，又讓人不禁佩服她果然是個說故事的高手，她笑道：「從上一本書至今，已過了很多年，當我走進這角色時，我覺得太多的女兒常常忘記她的母親原來其實也是女人，也就這樣我開始寫起了片中角色金艾霞的前傳，最後就把它變成成了這本《女兒》。」金馬影展的首映後Q&A時間，通常是觀眾與影人交流、溝通，《女兒的女兒》卻成為女同志戀人找影后證婚的奇妙時刻，因為場內觀眾人數眾多，要先能被主持人點到才有機會對於參與片子的影人提問，如果沒有事先安排，就算觀眾進場前有備而來，也完全要碰運氣。而在金馬影展場子裡完成終身大事，恐怕亦是難得一回。根據台灣的法律，結婚需有兩位以上的證人簽名才能生效，金馬影展執委會執行長聞天祥有瞥見結婚證書上的另一位證人名字，直呼：「哇，妳這張，每位證人都非常非常的.....厲害，我已經講不出話來了。」張艾嘉則驚呼：「哇，證人...小棣老師！」似乎名導王小棣也為這對新人的結婚簽了名。《女兒的女兒》將於11月22日在台上映，金馬獎頒獎典禮則在隔天23日（週六）在台北流行音樂中心舉行。