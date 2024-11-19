美超微（Super Micro Computer）近來負面消息頻傳，原本的審計事務所突然辭職、延遲提交10-K年報、遭美國司法部對其潛在的會計不當行為調查等等，嚴重打擊投資人信心，影響其股價暴跌，甚至面臨下市危機。不過最新消息指出，美超微已在期限內提交補救合規計劃，並成功聘請到BDO USA為獨立審計人，替其財報審查背書，18日股價狂漲逾15%。
財經外媒《CNBC》、《路透社》指出，美超微18日已任命全球五大會計網路成員之一的BDO，協助其完成最新財務報表，並向那斯達克提交了合規計劃，表示將能完成截至6月30日的年度報告，還有截至9月30日的季度報告，但沒有給出目標日期。在那斯達克審查其計畫期間，該公司的證券將繼續維持上市。
Supermicro 總裁兼首席執行官梁見後（Charles Liang）對新的合作夥伴表達了信心，強調BDO在會計領域受人尊敬的地位以及全球影響力，聲稱任命BDO是更新公司財務報表的關鍵一步，美超微正在全力以赴、快速解決這項任務。
先前因未能及時提交年度10-K報告，加上被興登堡研究公司披露涉嫌會計操縱，以及安永會計師事務所對其治理、透明度表達疑慮並請辭等一連串打擊，美超微的上市地位一度受到嚴重威脅。
18日收盤，美超微股價大漲15.93%，盤後交易時段則飆升27%。在其他消息方面，美超微也推出最新的SuperCluster，採用輝達Blackwell平台，有利於發展生成式AI。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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先前因未能及時提交年度10-K報告，加上被興登堡研究公司披露涉嫌會計操縱，以及安永會計師事務所對其治理、透明度表達疑慮並請辭等一連串打擊，美超微的上市地位一度受到嚴重威脅。
18日收盤，美超微股價大漲15.93%，盤後交易時段則飆升27%。在其他消息方面，美超微也推出最新的SuperCluster，採用輝達Blackwell平台，有利於發展生成式AI。
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