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▲籃籃關注台澳、中古大戰，替中華隊前進東京歡呼。（圖／籃籃IG）

▲籃籃出席台塑石油APP活動，擔任加油站一日站長，受訪時回應赴日應援中華隊的計畫。（圖／台塑石化提供）

中華隊在世界12強棒球錦標賽擊敗澳洲隊，加上日本隊打贏古巴隊，助攻我國晉級4強，中華隊確定今（19）日飛往日本備戰循環賽，迎接21日起連三天在東京巨蛋的賽程，爭奪冠軍獎盃，對此，樂天女神籃籃在IG分享騎著掃把飛到東京的情境照片，被聯想將親自前往應援，她本人籃籃在17日關注日本大戰古巴賽事，還發文幫日本隊加油，最終日本隊以7：6險勝古巴，稍晚中華隊又以11:3大贏澳洲隊，順利闖入4強賽，籃籃興奮地在IG放上一張P圖，可見她騎著飛天掃把，張大嘴巴，模樣令人發笑，背景是夜色中的東京鐵塔，籃籃寫下：「中華隊前進東京啊啊啊啊啊啊！」雀躍、欣喜的心情完全藏不住。籃籃的趣味P圖和「前進東京」、「就一起、12強中華隊」的發文，粉絲好奇日本通籃籃，本人是否會親自赴日幫中華隊應援，「籃籃要跟著去加油嗎」、「籃籃會去嗎」、「MVP大籃翔平東京要上場代打了嗎」、「我信妳有時間會飛東京替中華隊加油！」針對會不會真的飛去日本觀看中華隊的比賽，籃籃昨（18）日剛好出席加油站的活動，被問及是否有赴日計畫，籃籃坦言，而她透露最好的時間點，即為23日禮拜六飛去看完比賽後再回台，或是待到禮拜天中午，好趕上禮拜一在台南的工作。