受東北季風來襲影響，今（19）日清晨出現台北入秋以來的最低溫，清晨低溫來到18.7度，而全台最低溫出現在新北石碇的16.1度，除了東北季風之外，萬宜颱風外圍雲系影響，全台今天也都會有零星飄雨，未來一週的天氣都會被東北季風影響，下週又會另一波東北季風再增強，是否是今年首波冷氣團，還要持續觀察。
東北季風+颱風甩雨！今天全台水氣偏多
中央氣象署表示，東北季風來襲，從昨天開始，迎風面北東地區有大雨發生，另外加上萬宜颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣偏多，今（19）日東北季風影響持續，迎風面北東陰雨；中南部也受到颱風北移影響，局部會有短暫陣雨。
氣象署提到，北天灣今天整天都濕涼，溫度大約18度至22度之間，其他地區則是清晨偏涼，低溫多數落在20度，白天高溫東部24度左右，中南部及東南部仍可達26至27度，體感舒適溫暖，預估本週都會受到東北季風影響，下週還會有另一波東北季風再增強來襲。
本週受到東北季風影響！下波東北季風週三就來襲
氣象粉專「天氣風險公司」也提到，未來一週東北季風盛行，僅到下週一（25日）東北季風稍微減弱之後，各地氣溫會逐漸回升，不過在下週二（26日）另一東北季風再增強，各地天氣又會明顯轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，早晚溫差大，民眾都要特別留意。
天氣風險公司說，在20日萬宜颱風離台灣越來越遠之後擴散上來的水氣減少，並且更向北移動，中南部地區將可望恢復多雲到晴的天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，還是持續會有短暫陣雨機會，但是雨量也會縮減，整體溫度會回升，20日開始白天高溫北部22至24度；花東地區25至27度，中南部則可到28至30度以上。
氣象署表示，直到週一東北季風減弱之後，下週三開始下一波的東北季風又將持續襲來，且強度比這週更強，是否有可能是入秋最強冷空氣報到，成為今年第一個來襲的冷氣團，還有待觀察。
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中央氣象署表示，東北季風來襲，從昨天開始，迎風面北東地區有大雨發生，另外加上萬宜颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣偏多，今（19）日東北季風影響持續，迎風面北東陰雨；中南部也受到颱風北移影響，局部會有短暫陣雨。
氣象署提到，北天灣今天整天都濕涼，溫度大約18度至22度之間，其他地區則是清晨偏涼，低溫多數落在20度，白天高溫東部24度左右，中南部及東南部仍可達26至27度，體感舒適溫暖，預估本週都會受到東北季風影響，下週還會有另一波東北季風再增強來襲。
本週受到東北季風影響！下波東北季風週三就來襲
氣象粉專「天氣風險公司」也提到，未來一週東北季風盛行，僅到下週一（25日）東北季風稍微減弱之後，各地氣溫會逐漸回升，不過在下週二（26日）另一東北季風再增強，各地天氣又會明顯轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，早晚溫差大，民眾都要特別留意。
天氣風險公司說，在20日萬宜颱風離台灣越來越遠之後擴散上來的水氣減少，並且更向北移動，中南部地區將可望恢復多雲到晴的天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，還是持續會有短暫陣雨機會，但是雨量也會縮減，整體溫度會回升，20日開始白天高溫北部22至24度；花東地區25至27度，中南部則可到28至30度以上。
氣象署表示，直到週一東北季風減弱之後，下週三開始下一波的東北季風又將持續襲來，且強度比這週更強，是否有可能是入秋最強冷空氣報到，成為今年第一個來襲的冷氣團，還有待觀察。