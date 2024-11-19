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▲今天受到東北季風及萬宜颱風外圍雲系影響，台灣許多地區都有明顯濕冷的天氣型態，本週也將會一直被東北季風影響。（圖/中央氣象署）

▲本週受到東北季風影響，下週三又有另一波更強的東北季風襲來，是否是今年第一個來襲的冷氣團，還有待觀察。（圖／記者陳明安攝）

，除了東北季風之外，萬宜颱風外圍雲系影響，全台今天也都會有零星飄雨，未來一週的天氣都會被東北季風影響，中央氣象署表示，東北季風來襲，從昨天開始，迎風面北東地區有大雨發生，另外加上萬宜颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣偏多，氣象署提到，，體感舒適溫暖，氣象粉專「天氣風險公司」也提到，未來一週東北季風盛行，，民眾都要特別留意。天氣風險公司說，在20日萬宜颱風離台灣越來越遠之後擴散上來的水氣減少，並且更向北移動，中南部地區將可望恢復多雲到晴的天氣，