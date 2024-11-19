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美國紐約市曼哈頓地區，當地時間週一驚傳連環隨機砍人案，造成2人死亡、1人重傷，嫌犯據悉是51歲的男子，但截至發稿時間為止，兇手和受害人的姓名尚未公布。根據《美聯社》報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，嫌犯在2.5小時內，於紐約市內隨機犯案，造成3名市民傷亡，目前還在釐清犯罪動機。第1名死者、36歲的建築工人，18日上午8點半左右在哈德遜河附近的工地遇襲；2小時後，在曼哈頓島另一邊，1名68歲男子在釣魚時被殺。上午10點55分左右，又有1名36歲婦女在東42街聯合國總部附近被刺多刀，傷勢嚴重，正在醫院搶救。紐約警察局偵探主任肯尼（Joseph Kenny）指出，嫌犯意不在劫財，受害人沒有被奪走任何財物，而是突然就被襲擊：「沒有任何言語交流。他只是走到他們面前，開始用刀攻擊。」報導指出，嫌疑人是無家可歸者，幾個月前曾在另一起刑事案件中被判刑，上個月還因為一起重大竊盜案被捕。