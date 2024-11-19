我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年世界棒球12強賽，中華隊以年輕化陣容出征，面對B組強敵南韓、日本、古巴、澳洲和多明尼加，最終以4勝1敗晉級4強。（圖／記者朱永強攝）

▲古巴隊外野手Yadir Drake日前透露自己想要來台打球，這次12強又與台灣球迷互動被捕捉，球迷大讚可愛！（圖/中華棒協提供）

古巴外野手狀態好放鬆！2024年世界棒球12強賽正在開打中，其中中華隊在預賽B組當中力克許多強國，在17日晚間中華隊打贏澳洲、日本打贏古巴之後，確定攜手日本一起晉級4強，也因為如此，讓18日晚間的小組預賽，中華隊對上古巴已經是變成「交流賽」的存在。而就有球迷入場看球賽時發現，世界棒球12強B組在昨（18）日進入最後一天賽程，已經確定晉級的中華隊出戰古巴，因此該場比也可以說是一場「交流賽」，兩隊先發比賽都立刻進入狀況，首局都繳出三上三下，隨後五局上古巴Andrys Perez敲安，中華隊中外野手邱智呈展現漂亮的長傳技巧傳回本壘，捕手戴培峰守住，而該場比賽還有小小亮點，即在準備換局時，有不少在大巨蛋看球的球迷發現，貼文在社群平台也引發廣大迴響，不少棒球迷都表示、「Yadir Drake超級親切哦！這次知道他也有來比賽超開心的，對上澳洲他可是敲出一支三分砲呢！」然而如果有在關注日職的球迷，應該對這位古巴隊外野手德瑞克不陌生，，在本屆的12強小組預賽第三場時，當時古巴隊要對陣澳洲，但在此前已經2連敗，有不能輸的壓力，結果澳洲開局就敲出4安進帳2分，有趣的是，在12強賽事開打之前，11日古巴隊和味全龍在天母棒球場進行官辦熱身賽，隨著12強小組賽結束，中華隊也將在本週前往日本東京力拼挺進冠亞軍戰，請大家一起幫中華隊加油！