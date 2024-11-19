古巴外野手狀態好放鬆！2024年世界棒球12強賽正在開打中，其中中華隊在預賽B組當中力克許多強國，在17日晚間中華隊打贏澳洲、日本打贏古巴之後，確定攜手日本一起晉級4強，也因為如此，讓18日晚間的小組預賽，中華隊對上古巴已經是變成「交流賽」的存在。而就有球迷入場看球賽時發現，換局時古巴的外野手Yadir Drake（德瑞克）與看台的台灣球迷在傳接球熱身，讓在場觀眾全部笑翻直呼：「這比賽狀態好喜歡好放鬆！」
世界棒球12強B組在昨（18）日進入最後一天賽程，已經確定晉級的中華隊出戰古巴，因此該場比也可以說是一場「交流賽」，兩隊先發比賽都立刻進入狀況，首局都繳出三上三下，後來在三局下中華隊率先發動攻勢，兩出局一壘有人，吉力吉撈・鞏冠敲出長打，幫助中華隊先馳得點。
四局下中華隊攻勢再起，曾頌恩選到保送，潘傑楷、戴培峰接連內野安打，攻佔滿壘，張政禹打出二壘滾地球，帶有一分打點，比數來到2比0。隨後五局上古巴Andrys Perez敲安，中華隊中外野手邱智呈展現漂亮的長傳技巧傳回本壘，捕手戴培峰守住，本來一度主審判安全回壘，在經過挑戰之後，重看回放改判出局，終場中華隊以2:0完封古巴，即便早已確定晉級仍豪取小組賽第四勝。
古巴外野手Yadir Drake狀態超放鬆！換局和球迷傳球熱身超經典
而該場比賽還有小小亮點，即在準備換局時，有不少在大巨蛋看球的球迷發現，古巴外野手Yadir Drake正在與看台區的台灣球迷練習傳接球，而且來回傳了好幾次，在場的觀眾全部都笑翻，覺得這是非常不可思議的一幕。
貼文在社群平台也引發廣大迴響，不少棒球迷都表示「他們丟蠻久的，這位選手很愛跟球迷互動，超級可愛」、「超喜歡這種比賽氛圍！狀態超鬆的」、「Yadir Drake在比賽的時候也有不斷跟球迷互動www他人真的很親切」、「Yadir Drake超級親切哦！這次知道他也有來比賽超開心的，對上澳洲他可是敲出一支三分砲呢！」
Yadir Drake曾效力日本火腿隊！自薦真的想來台灣打球
然而如果有在關注日職的球迷，應該對這位古巴隊外野手德瑞克不陌生，他曾經在2017年效力於日職日本火腿隊一軍，在本屆的12強小組預賽第三場時，當時古巴隊要對陣澳洲，但在此前已經2連敗，有不能輸的壓力，結果澳洲開局就敲出4安進帳2分，後來古巴下半局則敲3安追回一分，直到三局下，Yadir Drake一棒揮出全壘打，這發三分砲直接幫助古巴4比2扭轉戰局，終場4:3古巴贏澳洲，Yadir Drake的三分砲可以說是贏得該場比賽的最大關鍵。
有趣的是，在12強賽事開打之前，11日古巴隊和味全龍在天母棒球場進行官辦熱身賽，賽後Yadir Drake跑到休息區等待味全龍葉君璋總教練，並且毛遂自薦提出「想要來台灣打球」，還搞笑的說「我已經把聯絡方式傳給拿莫．伊漾了！」讓不少球迷得知消息後，都非常歡迎他有機會來台打球。隨著12強小組賽結束，中華隊也將在本週前往日本東京力拼挺進冠亞軍戰，請大家一起幫中華隊加油！
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四局下中華隊攻勢再起，曾頌恩選到保送，潘傑楷、戴培峰接連內野安打，攻佔滿壘，張政禹打出二壘滾地球，帶有一分打點，比數來到2比0。隨後五局上古巴Andrys Perez敲安，中華隊中外野手邱智呈展現漂亮的長傳技巧傳回本壘，捕手戴培峰守住，本來一度主審判安全回壘，在經過挑戰之後，重看回放改判出局，終場中華隊以2:0完封古巴，即便早已確定晉級仍豪取小組賽第四勝。
古巴外野手Yadir Drake狀態超放鬆！換局和球迷傳球熱身超經典
而該場比賽還有小小亮點，即在準備換局時，有不少在大巨蛋看球的球迷發現，古巴外野手Yadir Drake正在與看台區的台灣球迷練習傳接球，而且來回傳了好幾次，在場的觀眾全部都笑翻，覺得這是非常不可思議的一幕。
貼文在社群平台也引發廣大迴響，不少棒球迷都表示「他們丟蠻久的，這位選手很愛跟球迷互動，超級可愛」、「超喜歡這種比賽氛圍！狀態超鬆的」、「Yadir Drake在比賽的時候也有不斷跟球迷互動www他人真的很親切」、「Yadir Drake超級親切哦！這次知道他也有來比賽超開心的，對上澳洲他可是敲出一支三分砲呢！」
Yadir Drake曾效力日本火腿隊！自薦真的想來台灣打球
然而如果有在關注日職的球迷，應該對這位古巴隊外野手德瑞克不陌生，他曾經在2017年效力於日職日本火腿隊一軍，在本屆的12強小組預賽第三場時，當時古巴隊要對陣澳洲，但在此前已經2連敗，有不能輸的壓力，結果澳洲開局就敲出4安進帳2分，後來古巴下半局則敲3安追回一分，直到三局下，Yadir Drake一棒揮出全壘打，這發三分砲直接幫助古巴4比2扭轉戰局，終場4:3古巴贏澳洲，Yadir Drake的三分砲可以說是贏得該場比賽的最大關鍵。
有趣的是，在12強賽事開打之前，11日古巴隊和味全龍在天母棒球場進行官辦熱身賽，賽後Yadir Drake跑到休息區等待味全龍葉君璋總教練，並且毛遂自薦提出「想要來台灣打球」，還搞笑的說「我已經把聯絡方式傳給拿莫．伊漾了！」讓不少球迷得知消息後，都非常歡迎他有機會來台打球。隨著12強小組賽結束，中華隊也將在本週前往日本東京力拼挺進冠亞軍戰，請大家一起幫中華隊加油！
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