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美國多家媒體引述官員說法，即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden），已授權烏克蘭使用美國提供的長程飛彈，對俄羅斯境內的軍事目標進行攻擊，烏方有可能會在幾天內就進行首次長程飛彈攻勢。拜登的此項決定，不只引起即將在1月上任的川普陣營反彈，俄羅斯政府也是接連放話，怒批拜登火上澆油，還威脅要在烏克蘭使用新型武器系統。綜合外媒報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當地時間週一表示：「很明顯，即將卸任的華盛頓政府打算採取措施，繼續火上澆油。如果美國真做了這樣的決定並傳達給基輔政權，那麼，從美國捲入這場衝突的角度來看，當然屬於新一輪的緊張局勢和新情況。」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友、國家杜馬（下議院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）也警告，如果烏克蘭使用美國遠程飛彈襲擊俄羅斯，俄羅斯亦可能在烏克蘭使用新的武器系統。儘管沃洛金沒有提供更多細節，解釋何為新武器系統，但他透過聲明強調，烏克蘭已經在使用遠程飛彈襲擊俄羅斯，擴大使用這種武器將徹底破壞美俄關係。不過，有分析認為，華府對於烏軍武器的有限授權，仍不足以實質改變戰況，如果西方繼續限制烏克蘭的自衛能力，受益的將是俄羅斯軍隊，直言美國應該允許烏克蘭，打擊俄羅斯作戰範圍內、美國援助武器範圍內的所有合法軍事目標。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也在社群平台上發文，聲稱唯一的方法是從源頭消除俄軍攻擊的能力，烏克蘭的盟友必須團結，讓俄羅斯失去實施恐怖行動的能力，而不僅僅是要求烏克蘭防守。