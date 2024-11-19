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▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉在對韓國一戰繳出4.2局失2分的好表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲本次國際賽有大突破的「眼鏡俠」莊昕諺，在經過日本和韓國兩場大戰洗禮後，心態成熟，關鍵三振幫助球隊化解危機。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球賽，中華隊小組賽的賽程結束，以4勝1敗晉級東京巨蛋進行的超級循環賽。這次中華隊表現超乎預期，打線適時一擊多，而投手群更是5場比賽只丟10分，甚至比全日職明星隊陣容的比日本隊16分還少，成績相當優異。這一次12強賽小組賽，中華隊雖然陣容不被看好，但全隊凝聚力極強，加上合理的調度和情蒐團隊的支援，打出讓外界跌碎眼鏡的成績，以4勝1敗排名B組第2，闖進到東京進行的12強超級循環賽，也是隊史首次打進4強。🟡本次這次12強賽中華隊陣容，投手共選出13人，其中僅有林昱珉#45是旅外球員，其他都是效力於中華職棒的選手，包括：江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。而這些投手本屆賽會在以林家正為首的捕手的出色引導下，投出相當亮眼的成績，先發輪值的林昱珉、黃子鵬、郭俊麟、陳柏清；以及「鐵牛棚」的機動組張奕、莊昕諺、江國豪、陳冠偉、王志煊、黃恩賜；以及勝利方程式林凱威、陳冠宇、吳俊偉，所有人都有所貢獻。本屆賽會中華隊首戰對韓國只丟3分，以6：3贏球；第二戰對多明尼加僅丟1分，2：1贏球；第三戰對日本丟3分，1：3輸球，第四戰對澳洲丟3分，11：3贏球；第五戰對古巴完封，2：0贏球。五場比賽只丟掉10分，為分組最佳。