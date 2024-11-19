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根據美國媒體報導，美國準總統川普(Donald Trump)預料將出席太空探索科技公司(SpaceX)19日的大型星艦(Starship)火箭發射，這是他和全球首富馬斯克(Elon Musk)關係日益緊密的最新跡象。在從19日下午4時(台灣時間20日上午6時)開始的發射窗口期間，位於德州的布朗斯維爾(Brownsville)週遭將實施暫時性的飛航限制以確保貴賓的行動。至於川普位於西棕櫚灘(West Palm Beach)住所上空的空中交通管制，則將在同一時間取消。新聞媒體先前已報導，總統當選人川普計劃出席這次的火箭發射；而「NewsNation」則在報導中引述了德州眾議員龔薩雷茲(Vicente Gonzalez)辦公室的說法。自從川普贏得11月5日的總統大選以來，太空探索科技公司的所有人馬斯克，就幾乎一直出現在川普的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)住處。馬斯克將成為一個新的政府效率部的共同領導人，考慮到太空探索科技公司和美國太空總署(NASA)與國防部的廣泛合約，這引發人們擔心可能出現利益衝突。19日的發射將標誌著這枚全球最強大火箭在測試飛行中的最快周轉速度。這枚火箭是馬斯克對殖民火星、以及讓人類成為多星球物種願景的核心。在一個月前，太空探索科技公司才剛在德州進行星艦太空船的第五次試射，並首度成功利用發射塔的機械手臂「捕捉」回收第一節的超重型助推火箭。川普在他的勝選之夜演說中盛讚星艦，表示欣賞到這種「捕捉」方式是「看到一件美好的事」。川普並強調，美國自己就能取得這類的技術勝利。更多中央廣播電臺新聞