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▲林志穎開箱大巨蛋VIP包廂，視野非常完美。（圖／林志穎IG）

▲林志穎早早就到球場，笑說這是自己的大巨蛋首體驗。（圖／林志穎IG）

世界12強棒球賽開打，昨（18）日晚間中華隊在台北大巨蛋對決古巴隊，繳出好成績晉級4強，將前進東京繼續比賽。男星林志穎昨晚也現身大巨蛋球場，只見他在IG限時動態開箱VIP包廂視角，還戴上手套笑喊：「這裡接得到球嗎？」看的出來心情十分不錯。林志穎看完比賽也不忘跟球場自拍，並幫中華隊加油打氣，一起迎接喜悅時刻。林志穎昨晚在IG限時動態一連發出多張照片、影片，跟大家分享自己到大巨蛋看球的過程，只見林志穎走進VIP包廂，裡頭視角令人驚豔，還可以開門走到外面跟廣大球迷一起互動，讓林志穎也相當興奮，他更戴上手套、拿著自己的賽車娃娃拍照，笑說：「這裡接得到球嗎？」宛如一個愛玩鬧的小男孩。林志穎更拍下中華隊在場上加油打氣的瞬間，一起吶喊前進東京，他也不忘從VIP視角跟球場自拍，對中華隊送祝福：「持續加油！」如此完美視野的座位也讓大批粉絲羨慕直呼：「不愧是林志穎」、「超讚的好位置」。林志穎則笑說：「大巨蛋首體驗，有人一起看嗎？」眾所周知，林志穎不只愛看球更愛賽車，他帶去球場的娃娃就是賽車造型的，10月15日才剛過50歲生日的林志穎，IG日前也分享了他到義大利開賽車的多張帥照，只見林志穎外型依舊相當凍齡，駕駛賽車全神貫注的神情更令粉絲大讚：「還是超帥的！」他9月底參加微博音樂盛典，也拿到「國民喜愛度藝人」獎盃，可見年過半百林志穎熱度仍是不減，依舊是大家心目中的小旋風。