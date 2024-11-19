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立法院於上周五三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正草案，讓NCC代理主委翁柏宗無法繼續延任和代理主委職務，此外NCC委員將僅剩3人無法執行業務。對此行政院長卓榮泰今（19）日受訪表示，因應新情況會重新審慎評估委員是否能繼續當被提名人，最近將緊鑼密鼓提出新人選讓國會通過，最大目的就是讓NCC順利正常合法運作，這才是對國人對權益的保障。對於立法院修改《國家通訊傳播委員會組織法》恐讓NCC停擺，卓榮泰說，首先要跟國人報告，明天就是總統賴清德與內閣上任滿半年，這半年來感謝國人對總統與團隊很多指教、包容與支持，希望今年剩下40天中，立院能很順利審查完中央政府總預算，並通過福國利民法案，減少政治紛爭，讓總統的治國理念，與整個內閣團隊，在新的年度能夠全力奮發，明年總預算勾勒出新年度國家大政順利推動。卓榮泰說，也感謝能到立院報告明年度追加預算，都是往更好的方向發展，感到非常欣慰，而NCC經過波折與修法後，因應新情況會重新審慎評估委員是否能繼續當被提名人，有需要將儘快邀情社會專業賢達加入行列，一起努力，最近將緊鑼密鼓提出新人選讓國會通過，最大目的就是讓NCC順利正常合法運作，這才是對國人對權益的保障。