我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒表示，希望能和日本隊再次交手。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

2024年世界12強賽小組賽落幕，中華隊和日本隊皆晉級到四強，台、日展現友好情誼，雙方主帥相約「冠軍戰見」。，不只一次、兩次、而是三次對決。中華隊和日本隊這次攜手前進在東京巨蛋進行的超級循環賽，兩隊將在小組賽之後再度交手，，也是中華隊預賽階段的唯一一敗。中華隊主帥曾豪駒受訪時也表示，希望四強再對決可以復仇。「之前不敵日本，落敗還是不甘心，」曾豪駒如此說道，而昨天在另一地天母棒球場進行比賽的日本監督井端弘和則說，，進行第三度交手。井端弘和在記者會上說，