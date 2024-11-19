2024年世界12強賽小組賽落幕，中華隊和日本隊皆晉級到四強，台、日展現友好情誼，雙方主帥相約「冠軍戰見」。中華隊總教練曾豪駒下戰帖表示想和日本再次交手「報仇」，而日本監督井端弘和則大氣回應，希望雙方在超級循環賽都能表現出色，並打進冠軍戰，不只一次、兩次、而是三次對決。
曾豪駒下戰帖 盼台日再戰
中華隊和日本隊這次攜手前進在東京巨蛋進行的超級循環賽，兩隊將在小組賽之後再度交手，前一次對決日本隊以3：1取勝，也是中華隊預賽階段的唯一一敗。中華隊主帥曾豪駒受訪時也表示，希望四強再對決可以復仇。
「之前不敵日本，落敗還是不甘心，希望能在東京再次與日本對決，打出一場精彩的比賽。」曾豪駒如此說道，而昨天在另一地天母棒球場進行比賽的日本監督井端弘和則說，兩隊很快要在11月23日的超級循環賽再度碰頭，也希望能會師冠軍戰，進行第三度交手。
井端弘和在記者會上說，他希望不管是日本和台灣都能在東京進行的3場比賽打出理想表現，盼台、日皆進能晉級冠軍戰，「然後在冠軍賽我們再來一較高下。」
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中華隊和日本隊這次攜手前進在東京巨蛋進行的超級循環賽，兩隊將在小組賽之後再度交手，前一次對決日本隊以3：1取勝，也是中華隊預賽階段的唯一一敗。中華隊主帥曾豪駒受訪時也表示，希望四強再對決可以復仇。
「之前不敵日本，落敗還是不甘心，希望能在東京再次與日本對決，打出一場精彩的比賽。」曾豪駒如此說道，而昨天在另一地天母棒球場進行比賽的日本監督井端弘和則說，兩隊很快要在11月23日的超級循環賽再度碰頭，也希望能會師冠軍戰，進行第三度交手。
井端弘和在記者會上說，他希望不管是日本和台灣都能在東京進行的3場比賽打出理想表現，盼台、日皆進能晉級冠軍戰，「然後在冠軍賽我們再來一較高下。」
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