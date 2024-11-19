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民眾黨主席柯文哲涉及多案收押禁見中，民眾黨昨決議延長柯文哲黨主席請假到明年2月28日。《鏡週刊》今（19）日爆料，柯文哲9月庭訊時曾表示想辭黨主席，並指定由立委黃國昌接班。黃國昌則頻頻砲轟檢察總長邢泰釗跟民進黨政府，放任綠媒介入在野黨事務，「夠了沒有？」週刊今天爆料指出，柯文哲9月庭訊時，曾表示自己身陷多案，恐怕要關很久，有意請辭黨主席，並指定立院黨團總召黃國昌接班。不過民眾黨中央委員會昨已通過決議讓柯文哲「被請假」到明年，且不會選代理主席。黃國昌今在記者會中回應時事時，則不斷重申「台灣民眾黨是一個有制度的政黨」，昨天民眾黨記者會中，中央委員林富男已經清楚說明沒有代理黨主席問題，「這是台灣民眾黨依照黨的制度跟程序所做出來的決議。」黃國昌接著則將砲火朝向檢察總長邢泰釗跟民進黨政府，痛批邢泰釗說違反偵查不公開讓他痛心疾首、要徹查洩密，查到現在卻放任綠媒側翼介入在野黨事務說三道四。黃國昌強調，連他們自己都無法跟自己的黨主席柯文哲溝通，綠媒卻能寫出這些內容，「偵查不公開蕩然無存啊！」「邢泰釗你睡醒了沒有？」「夠了沒有民進黨政府？」