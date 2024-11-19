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▲韓國隊王牌火球男郭彬。（圖／翻攝自斗山熊 X）

▲韓國隊三壘手金倒永是這次韓國隊少數的亮點。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

韓國棒球代表隊在第3屆WBSC世界棒球12強賽中因預賽成績不佳，無緣超級循環賽，韓國媒體批評本屆國家隊為「史上最弱」，主因是多名主力投手及打者因兵役或傷病問題而無法參賽。原本被期待的年輕投手群未能展現實力，無人能投滿5局。該媒體指出，儘管球隊努力作出世代交替，但人員不齊和諸多逆風因素，讓最終成果不如預期，並感嘆如果是完整陣容，結果可能會不同。這次韓國隊先發輪值陣容不如過往堅強，沒有一名王牌投手坐鎮，也讓他們丟掉對中華隊的關鍵一戰，韓國媒體《OSEN》18日撰文寫道：「日本隊警惕的4名先發投手中，有3人缺席……如果有他們的話，球隊能夠晉級嗎？」該韓媒表示，本屆賽事韓國國家隊陣容年輕化，著眼於2026年第6屆WBC世界棒球經典賽和2028年的洛杉磯奧運會，但由於這支球隊在實力和大賽經驗上都有所欠缺，因此將這支球隊評為「史上最弱的國家隊」。韓國這次先發投手表現令人失望，高永表對中華隊丟掉了6分，丟掉最關鍵的一戰。之後在對古巴隊的比賽，郭彬4局無失分；對日本隊，崔丞鎔1局2/3失2分；對多明尼加隊，任燦圭3局失3分；對澳洲無關晉級的比賽，高永表3又2/3無失分。該文指出，本來預期年輕投手郭彬（25歲）、元兌仁（24歲）、李義理（22歲）、文棟柱（21歲）等新生代強投可以拿出好表現接班，但除了郭斌之外都受傷了。另外還有一些強打野手因為履行軍事義務，而無法參賽。因此《OSEN》感嘆，「韓國棒球再次面臨屈辱的歷史，在世界交替的過程中，我們在不理想的現實中奮力拼搏，遇到了許多阻力，歷史沒有『如果』。」直言對這次成績感到失望，並想知道如果他們是一個「完整的團隊」，能拿到什麼樣的成績。