我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡週刊》今（19）日披露民眾黨主席柯文哲的庭訊內容，報導稱他9月時就曾表示想辭黨主席，且指定立委黃國昌接班。民眾黨前中央委員、「Z9」吳達偉認為，如果是「勇者」柯文哲這樣做確實很合理，只可惜圍在他身邊的人「不讓下車」。民眾黨昨召開中央委員會議，拍板幫柯文哲延長請假到明年2月28日，且不會選代理黨主席。中評會主委李偉華更稱，黨章沒有規定主席請假的限制。外界解讀，柯文哲可以一請再請、一直擔任民眾黨主席。《鏡週刊》今則爆料，柯文哲9月庭訊時，曾表示想辭黨主席，並由黃國昌擔任接班人。對此，民眾黨前中央委員、「Z9」吳達偉就認為，「如果是勇者柯文哲的話，一定也會這麼做的。可惜身邊圍著他的人不讓下車。」而黃國昌本人則對週刊報導怒不可遏，砲轟檢察總長邢泰釗跟民進黨政府放任綠媒側翼，對他黨事務說三道四，更違反偵查不公開。對於週刊報導，他今一概回覆「簡單一句話，這種綠營側翼媒體所寫的東西，沒有評論的必要。」