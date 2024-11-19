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NBA明尼蘇達灰狼隊在昨靠著Julius Randle投進三分絕殺，終場以120：117氣走鳳凰城太陽。但今（19）日NBA官方指出，從裁判報告顯示，Randle在出手時已經走步違例，讓太陽成為輸球冤家，這也是NBA官方連兩天透過影片回放，抓出輸球冤案。昨日太陽與灰狼交手到末節僅剩2.7秒時，當時太陽派Josh Okogie對位Randle，Randle大動作推開Okogie，外界也有議論這是否為合法碰撞，在今天NBA官方給出不同答案，但也點出判決上失誤，「那屬於合法碰撞，只是Randle則在出手前，事實上已走步違例，我們認為Randle在下球前軸心腳有所移動。」NBA官方連兩天發生影響比賽的關鍵誤判，在前天「綠衫軍」波士頓塞爾提克交手多倫多暴龍的比賽中，Jayson Tatum在比賽僅剩1秒時，在弧頂投進大號3分，幫助球隊以126:123拿下比賽。但隨著NBA在隔天公布裁判報告，Tatum此記絕殺三分被認定為走步違例，聯盟連續2天都出現影響比賽的誤判，但可惜的是，根據據聯盟規章，裁判報告並不能更改比賽結果。