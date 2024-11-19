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2024年世界棒球12強賽台灣隊表現亮眼，即將前往東京巨蛋進行超級循環賽。根據人力銀行調查，職棒觀眾人數年成長22%，8成球迷願意掏錢買周邊商品，預計平均花費962元。根據1111人力銀行針對上班族進行調查，有高達92.4%受訪者會在工作之餘特別安排休閒活動，最常從事的活動以「旅行」占多數(55.1%)，其次則是聚餐41.1%、逛街購物39.6%、收看串流影音31.3%、觀看賽事28.2%；而另外7.6%認了並不會特別安排休閒活動，主要原因是沒有動力53.1%、只想宅在家51.5%以及不想花錢40.4%。中華職棒聯盟統計，2023年球季的300場賽事，總觀眾人數高達180萬130名，相較於2022年的147萬1197名，買票進場人數明顯增加，年成長22.3%；再觀察中職平均進場人數 7684 人，跟去年相比成長了28%，且所有球團進場人數皆有明顯增加，說明了國民運動「棒球」不僅是國人的集體記憶，更是上班族排解身心壓力的重要休閒活動。世界棒球12強如火如荼開打，有67.5%上班族表示有在關注本屆賽事，日前中華隊贏得漂亮從宿敵韓國隊手中搶到首勝，喚醒廣大上班族燃燒的棒球魂，根據1111人力銀行調查指出，有70.8%承認自己是棒球迷，其中包括一日球迷25.1%、本質球迷24.1%、啦啦隊球迷11.2%以及戰績球迷10.4%。這場眾所矚目的國際賽事，自然也少不了琳琅滿目的應援商品，包括限量球衣、T-SHIRT、球帽、紀念球等，提供場邊球迷熱情加油刷存在感，根據1111人力銀行調查指出，有高達8成上班族願意花錢購買賽事周邊商品，平均每個人預計花費962元。且為了搶買球賽票，有35.6%會申辦銀行聯名卡，30.7%購買商品參加抽票活動、28.3%申辦球隊會員卡以及13.1%會向公司請假到現場排隊購票。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，棒球運動發源在台灣起步早、國人熟悉度高，因此每逢大型國際賽事，極容易凝聚民族情感，一句「好想贏韓國」成為球迷們的共同吶喊，球場上的各種加油道具，形成了另一股獨特的造勢文化，近年魅力四射的啦啦隊女孩竄起，洗腦應援曲結合簡單易學的舞蹈動作圈粉無數以及賽後的歌手演唱會登場，皆是成功吸引球迷進場看球的一大賣點，更拓展了棒球人口的年齡層。