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▲百萬YouTube蔡阿嘎的妹妹「嘎妹」（右）先前自爆出現子宮頸癌前病變，已經是第3階段。（圖／翻攝自IG）

▲嘎妹透露自己已經5、6年沒有做健康檢查，以自身經驗呼籲外界重視健康。（圖／嘎妹IG）

百萬YouTube蔡阿嘎的妹妹「嘎妹」先前自爆出現子宮頸癌前病變，已經是第3階段，因此必須動手術處理掉分化不良的細胞，避免變成癌細胞，目前正在積極治療，引發外界關注。昨（18）日她也發文分享自己的情況，透露自己已經5、6年沒有做健康檢查，是臨時起意去檢查才發現身體已經出狀況，藉此呼籲大家真的都要定期檢查，更透露自己下個月就要動手術。嘎妹在IG發文吐露心聲，表示原本很猶豫是否要公開消息，怕會引起過度關注，這不是她的本意，最後讓她決定公開的關鍵，是希望能藉自己經歷，提醒大家注意身體健康，並定期進行健康檢查，她分享自己的經驗，在上大學之後已經5、6年沒有健檢，因此這次臨時決定，還選擇了金額較高，但檢查項目較多的方案。嘎妹盤點那些項目：「除了基本項目抽血、尿糞便檢查等等…還有多了內視鏡腸胃鏡、電腦斷層肺部檢查。」子宮頸癌前病變的跡象，就是透過子宮抹片檢查發現，她後來又到其他醫院去做進一步陰道鏡切片檢查，才確定要進行手術治療，也透露目前狀況就是要等待下個月的手術，自己也沒有任何不舒服的症狀，還可以正常工作，最後也感謝大家的關心，「大家都要定期健康檢查唷！」事實上，嘎妹先前宣布子宮頸癌前病變消息時，也曝光自己當下的心聲，「子宮頸癌前病變已經是第3階段，所以需要手術把分化不良的細胞處理掉，避免變成癌細胞，因為對於病症完全不了解所以當下馬上就慌了。」坦言直到當下她才發現比起耍廢，她還有更多事情想做，還有想要照顧的人，很後悔總拿自己的身體開玩笑，也想藉此好好調養身體，希望一切都能順利，讓不少粉絲心疼為她加油打氣。