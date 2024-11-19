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今年是中華職棒聯盟成立第35年，適逢千呼萬喚的大巨蛋場館完工啟用，隨著2024年世界棒球12強賽開打，讓體壇更添話題性。根據人力銀行調查，有73.4%上班族會因為大巨蛋而進場觀賽，更有球迷已經連3屆到場應援。現年27歲的黃先生，是朝九晚五的上班族，最大興趣是各式球類運動，如棒球、羽球、桌球。今年世界棒球12強賽，他成功搶到2場門票，幸運地與親友在大巨蛋親眼目睹，台韓大戰陳晨威炸出中華隊賽史首支滿貫砲、台澳大戰先發投手郭俊麟扛住壓力，飆5K僅掉1分的好表現，中華隊順利晉級四強，前進東京，比賽現場全體球迷都被感染了，大家情緒很滿超級熱血。黃先生進一步分享，看過前兩屆世界12強棒球賽，對於2019先發投手張奕燃燒小宇宙，用112球繳出無失分好投完封韓國，記憶猶新。黃先生在國小曾擔任校隊外野手，國高中參加過2次棒球夏令營，至今還時常到棒壘球打擊場揮棒強身健體。黃先生透露，他最喜歡的球員是中信兄弟的江坤宇，看到他在本屆國際賽攻守俱佳，非常替他開心，能夠和志同道合的朋友一起進場看球，享受幾個小時吶喊釋放，還有青春可愛的啦啦隊賞心悅目，感覺花錢買票進場看球很值得。根據1111人力銀行針對上班族進行調查，有73.4%上班族會因為大巨蛋而進場觀賽，主要原因包含好奇嘗鮮53.8%、本身是棒球迷33.9%、賽事不受到天氣影響32.4%、室內冷氣舒適20.9%以及交通及便利性18.5%。不過也有26.6%坦言不會買票進去大巨蛋看球，原因包括：對運動賽事沒興趣74.3%、門票價格偏高58.7%、美食餐點選擇少42.6%、管理與硬體設備不佳37.4%以及螢幕尺寸不夠大影響視角33.2%。整體而言，上班族會願意平均花費943元購買國際賽事門票，買票進場動機是為了：享受現場氛圍56.6%、捍衛主場/支持中華隊49.6%、陪同家人觀看34.6%、能夠親眼目睹球星24.5%以及喜歡球隊氛圍與文化17.9%。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，國人運動風氣愈來愈興盛，在講求工作與生活平衡下，有愈來愈多企業主動贊助體育賽事，更鼓勵旗下員工積極參與內部運動社團，常見如羽球社、桌球社、排球社、棒(壘)球社、籃球社、體適能舞蹈社等，透過團練、比賽方式，加強彼此的情感連結，培養團隊合作能力，讓員工在繁重的工作之餘，找到快樂和滿足感，維持長期身心健康，實踐企業價值與理念。