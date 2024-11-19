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▲今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

▲今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

▲2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊在預賽打出4勝1敗的佳績，攜手日本晉級東京4強戰。WBSC也在18日公布賽程，中華隊3場比賽皆為客場，其中前2戰為午場進行。（圖／記者朱永強攝）

林昱珉複賽維持「投1休4」！世界12強棒球賽的B組預賽在昨（18）日落幕，中華隊以4勝1敗佳績，拿下分組第2，和日本隊攜手闖入最終4強賽事，今（19）日全隊來到桃園機場，和日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本。在桃園儀式的送機儀式結束後，林昱珉接受媒體訪問，表示：「」他在預賽首戰的「台韓大戰」登板，原先預定可能會在最後的古巴戰先發，不過由於中華隊提前晉級，因此該場並沒有出賽。他接著說道：「此外，對於將首度投進東京巨蛋，林昱珉表示很興奮，但認為畢竟也是室內的，落差應該不會太大，雖然是日本主場，但依照中華隊的隊內氣氛，希望可以把那裡變成我們的主場。