林昱珉複賽維持「投1休4」！世界12強棒球賽的B組預賽在昨（18）日落幕，中華隊以4勝1敗佳績，拿下分組第2，和日本隊攜手闖入最終4強賽事，今（19）日全隊來到桃園機場，和日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本。陣中王牌投手林昱珉受訪，表示複賽還是維持「投1休4」節奏，因此可能只能再登板1場，此外，他也向隊友致謝，因為提前晉級，所以多了很多調整時間。
感謝隊友提前晉級 複賽最多投一場
在桃園儀式的送機儀式結束後，林昱珉接受媒體訪問，表示：「謝謝隊友提前晉級，讓我不用投一休四，有很大的調整空間。」他在預賽首戰的「台韓大戰」登板，原先預定可能會在最後的古巴戰先發，不過由於中華隊提前晉級，因此該場並沒有出賽。
他接著說道：「目前還沒設定要哪一場先發，因為超級循環賽的賽制比較奇怪一點，自己有一定要投一休四的規定，所以現在還在設定，再加上複賽只有四天賽程，所以幾乎只能再投一場。」
此外，對於將首度投進東京巨蛋，林昱珉表示很興奮，但認為畢竟也是室內的，落差應該不會太大，雖然是日本主場，但依照中華隊的隊內氣氛，希望可以把那裡變成我們的主場。
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在桃園儀式的送機儀式結束後，林昱珉接受媒體訪問，表示：「謝謝隊友提前晉級，讓我不用投一休四，有很大的調整空間。」他在預賽首戰的「台韓大戰」登板，原先預定可能會在最後的古巴戰先發，不過由於中華隊提前晉級，因此該場並沒有出賽。
他接著說道：「目前還沒設定要哪一場先發，因為超級循環賽的賽制比較奇怪一點，自己有一定要投一休四的規定，所以現在還在設定，再加上複賽只有四天賽程，所以幾乎只能再投一場。」
此外，對於將首度投進東京巨蛋，林昱珉表示很興奮，但認為畢竟也是室內的，落差應該不會太大，雖然是日本主場，但依照中華隊的隊內氣氛，希望可以把那裡變成我們的主場。
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