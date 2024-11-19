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2024年世界棒球12強賽，中華隊以11：3大勝澳洲，隨著日本以7：6險勝古巴後，中華隊成功取得晉級複賽資格，即將前往東京大巨蛋進行超級循環賽，讓不少球迷振奮熱血。中職35年來，棒球成為許多民眾生活中不可或缺的精神糧食，就有球迷分享，家中全是收藏品，最高紀錄曾經砸下4萬元收藏周邊。從職棒元年開始看球的胡小姐，見證中華職棒草創、全盛、衰退、重返榮耀的發展。小時候最愛跟爸爸一起坐在電視機前收看球賽轉播，常和爸爸到台北市立棒球場看球。胡小姐擔任工程師，公司位於天母，她分享，長大後看球變成一種釋放壓力的方法之一，因為公司離球場很近，例行賽期間一到下班時間，就是衝往天母球場，為喜歡的選手吶喊加油。身為百萬象迷之一的胡小姐，曾經是季票會員會固定進場加油，近年在季後賽時，為了紀錄青春回憶拋下勝利彩帶，還會不惜跨縣市進場看球，超級熱血。胡小姐愛棒球成癡，不僅愛看球也會排隊搶購周邊商品，家中全是收藏品，像是恰恰(彭政閔)引退賽、球隊30周年紀念商品，最高紀錄曾經砸下4萬元，收藏球隊周邊和潮牌聯名外套、衣服等。胡小姐分享，她最愛的球員是周思齊，今年引退賽特地搶購最貴票價4717元「思齊一起」席，球賽當天是一路從機場搭UBER加速直奔大巨蛋，即便遇上大雨塞車，但一點都澆不熄她的熱情，就是要進場陪老朋友「最後一齊」，已經在大巨蛋看球累積將近10場。胡小姐認為，整體而言，在大巨蛋看球體驗很好，交通便利，不擔心日曬雨淋，適合全家大小、男女老少一起放鬆地享受球賽，是棒球發展史很重要的里程碑。根據1111人力銀行針對上班族進行調查，有高達92.4%受訪者會在工作之餘特別安排休閒活動，最常從事的活動以「旅行」占多數(55.1%)，其次則是聚餐41.1%、逛街購物39.6%、收看串流影音31.3%、觀看賽事28.2%；而另外7.6%認了並不會特別安排休閒活動，主要原因是沒有動力53.1%、只想宅在家51.5%以及不想花錢40.4%。世界棒球12強如火如荼開打，調查指出，有高達8成上班族願意花錢購買賽事周邊商品，平均每個人預計花費962元。且為了搶買球賽票，有35.6%會申辦銀行聯名卡，30.7%購買商品參加抽票活動、28.3%申辦球隊會員卡以及13.1%會向公司請假到現場排隊購票。