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國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，擬調高憲法法庭的裁判門檻。民眾黨立院黨團也說，會提出自己的修法版本。黨團總召黃國昌今（19）日指出，現行《憲法訴訟法》毫無下限，釀成的災難已在廢死裁決上凸顯出來，現在已經有30位死囚因評議簿年久遺失，無法確認三級三審是否都是一致決，導致檢察總長勢必得為他們提出非常上訴，後果全民承擔。民眾黨立院黨團今召開記者會回應時事，針對藍委翁曉玲稱，有不少白委私下表達支持她的《憲訴法》修法版本，黃國昌則強調，台灣民眾黨團已經做出決議，「我們不支持目前《憲法訴訟法》毫無下限的處理方式」。黃國昌進一步指出，這種毫無下限的處理方式所釀成的災難，現在已經凸顯出來。他質詢時問過，憲法法庭要求所有死刑判決三級三審要一致決，請問是按照哪個國家的立法例？「這麼基本的問題，我們的司法院竟然回答不出來。」現在全台灣有37名死囚，其中30人的評議簿因年代久遠不見，或是超過時效被銷毀。黃國昌說，這代表這30個案件當初有沒有一致決，現在已經不可考。也代表接下來檢察總長要依照憲判字判決，勢必要出提非常上訴，「接下來要怎麼收拾、處理？整個社會一起面對，司法院準備好了嗎？」黃國昌並重申，民眾黨團會提出自己的《憲訴法》修法版本，支持自己黨團版本。