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▲香港47人案中，45名有罪被告，19日由香港西九龍法院宣判刑期。（圖／翻攝自香港01）

香港實施《港版國安法》以來最大案件「35+初選案」（也稱香港47人案），今（19）日進行宣判，有罪的45人中，遭判刑最高的是戴耀廷的10年，其餘基本上都是4年刑期起跳。綜合中港媒體報導，民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人涉組織及參與的人士，事後被控以《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，其中31人認罪，另外16人經審訊後，14人被裁定罪成，總共有罪者45人。今天，香港西九龍法院宣判，其中，戴耀廷因串謀顛覆國家政權罪被判入獄10年、黃之鋒被判入獄56個月、區諾軒被判入獄6年9個月、趙家賢被判入獄7年、鍾錦麟被判入獄6年1個月。據報導稱，此案是香港首宗顛覆國家政權案件，45名「反中亂港分子」因涉顛覆國家政權罪被判刑，此罪嚴重程度可分為3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身監禁；「積極參加」者可判囚3至10年；而「其他參加」者可判囚3年以下或拘役、管制等禁閉式刑罰。在本案中，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟被控為「首要分子」，量刑起點較重，不過報導指出，因為及早認罪，得到減刑，加上協助控方在審訊中作證、對法律無知及過往在公職服務上有貢獻，法庭再扣減他們的刑期；其餘41名被告則均屬「積極參與者」。