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▲世界12強棒球賽，旅美台將林昱珉是中華隊先發王牌，將在複賽中扮演關鍵角色。（圖／記者朱永強攝）

2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊在預賽打出4勝1敗的佳績，攜手日本晉級東京4強戰。WBSC也在18日公布賽程，中華隊3場比賽皆為客場，其中前2戰為午場進行，被外界認為賽程超級不利，在今出發日本前，總教練曾豪駒就喊話「要球員相信自己」。四強超級循環賽中，中華隊將在首戰交手A組冠軍委內瑞拉、22日則交手美國、23日則是在晚場比賽對決地主日本，此外主辦國日本則擁有全主場優勢。由於中華隊在B組預賽取得第2名，在4強中排名也低於美國，因此每場比賽都為先攻球隊，曾豪駒則直言，「條件對大家都一樣，只要作息調整好就不會有太大問題，球員得要相信自己。」談到成功帶領球隊晉級東京，隊長陳傑憲則說道：「感謝隊友、教練團我們做到了，我們要成為台灣的驕傲，用百分百的力量與努力，為台灣拿下最好的成績。」值得一提，本屆中華隊在預賽打出4勝1敗的戰績，順利闖進超級循環賽，這也是世界12強賽舉辦以來，中華隊打出最好的成績，所以只要在四強超級循環賽中每拿1勝，就是在創造歷史。