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韓國代表隊在11月18日的第3屆WBSC世界棒球12強賽小組賽最後一場比賽中以5：2擊敗澳洲，但以3勝2敗排名小組第3，未能晉級，引發國內廣泛批評。根據韓國媒體報導，這次12強賽沒有免兵役福利，外界輿論質疑這可能影響了選手為國爭戰的專注力，導致他們參賽動機不是那麼強烈。韓國《國民日報》指出，除了2023年杭州亞運的金牌外，韓國棒球在近年國際賽事中表現不佳，包括2017年WBC首輪淘汰、2020東京奧運第4名及2023年WBC首輪出局。報導提及，本次比賽雖以世代交替為名，但這個比賽與杭州亞運不同，國手們無法憑此獲得兵役豁免資格，外界質疑這很可能影響了選手的積極性。「本次比賽為了培養國際競爭力，而進行了世代交替，因此出現一些成績下滑是可以預期的。」但另一方面，該媒體也寫道：「韓國隊這次早早出局，也出現這樣的批評：與在杭州亞運這樣的國際賽事奪得金牌相比，本屆賽事沒有豁免兵役的好處，這可能降低了運動員對於賽事的專注。」在韓國，在國際比賽中取得優異成績的運動員和團體項目選手，有時可以獲得免服兵役的特權，不過這次12強根據報導似乎並無此福利。《國民日報》稱，為了消除這些疑慮，培養能夠參加國際比賽的球員是當務之急，並補充說：「如果我們不能提高KBO（韓國職業棒球）聯盟的水平，未來在預賽中被淘汰會是常態。」