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韓國棒球代表隊在2024年WBSC世界棒球12強賽，止步小組賽。主帥柳仲逸接掌兵符以來，肩負「完成世代交替」的重任，在杭州亞運會中取得金牌，發掘了多位年輕潛力球員。然而，本屆12強受傷病困擾，未能晉級超級循環賽，成績令人遺憾。此次賽事後，KBO將根據成果討論未來教練安排，是否續任柳仲逸以維持計劃組織的延續性，或尋求新的改變。今年2月，韓國棒球委員會（KBO）的戰力強化委員會決定延長柳仲逸教練的合約一年。然而，在本次WBSC世界棒球12強賽的結果出爐後，該委員會預計將重新討論下一任國家隊總教練的人選。他們需要決定是繼續由柳仲逸教練帶隊，以保持世代交替的連續性；還是選擇引入新的教練團，未來的討論方向備受關注。KBO在今年續約柳仲逸時表示，「柳教練正帶領一支由有潛力的球員組成的國家隊在杭州亞運會上獲得了金牌，然後在亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）上表現出色。」高度讚揚他的執教能力。然而才過一年，12強賽的兵敗，可能讓韓國隊在教練團方面出現變動。本次世界棒球12強賽，韓國隊仍以年輕球員為主軸。然而，由於文東珠和盧施煥在賽前因傷退隊，元兌仁、具滋昱、金智燦及金永雄等球員受傷無法出賽，導致投打兩方面均出現漏洞。儘管團隊堅持以年輕球員為核心陣容，未受「追求成績」的誘惑影響，但最終仍因陣容不足，在小組賽止步，留下了遺憾。