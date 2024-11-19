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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界。勞動部今（19）日上午召開記者會，由勞動部部長何佩珊、專案小組召集人的勞動部政務次長許傳盛，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果，何佩珊為同仁輕生鞠躬致歉，並宣布將謝宜容降調，並調離原職務。對此，時代力量批，勞動部包庇、輕縱長期在北分署內製造惡意環境、霸道橫行的分署長，坐實了外界對勞動部官官相護的質疑。時力表示，今日勞動部報告認定「無法證明個案有遭受職場霸凌，但分署長確有長期職場霸凌情事」，這種邏輯錯亂的結論，簡直是笑話。勞動部包庇、輕縱長期在北分署內製造惡意環境、霸道橫行的分署長，坐實了外界對勞動部官官相護的質疑。時力呼籲勞動部，退回這份荒腔走板的報告，重新啟動調查。勞動部當然有停職謝宜容分署長的權利。依照公務人員懲戒法第五條、第二十四等規定，把謝宜容送監察院調查，並依職權先行停止其職務。在謝宜容長期霸凌的期間，多名基層公務員曾經向勞動部投訴卻未獲回應，尤其在今年二月的申訴，更遭吃案後狹怨報復。請問勞動部，二月到底有沒有接獲申訴？為什麼沒有處理？請勞動部出來說清楚。時力表示，荒腔走板的報告，顯見作為勞工權益的主管機關的勞動部，已經徹底失職，公信盡失。呼籲行政院長卓榮泰介入指揮，停止包庇、正視問題，停職北分署長謝宜容，重啟調查。時力黨主席王婉諭表示，何佩珊在稍早的記者會上說，「分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由。」請問勞動部、請問何佩珊，你們是怎麼做出這個結論的？你何德何能可以斷定，在這種長期霸凌環境下的當事人，並不是因此選擇離世？王婉瑜表示，一個基層公務員的無聲抗議，對你們來說難道就這麼不重要嗎？這種報告內容，任誰都無法接受。明天立法院已經有安排專案報告，她拜託立法院諸公，把這個問題問清楚，別讓一條生命就這麼白白的離去。同時，要呼籲何佩珊停止掩耳盜鈴、包庇分署長的作為。與其事後才說要「追封這名同仁授予勞動獎章」，你們更應該做的是正視真相，把應有的公道，還給這位選擇離去的基層同仁。