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▲由NOWnews今日新聞主辦的《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，11月26日於台北萬豪酒店舉行，活動從09:30至16:00，邀請青年與關心國際政治議題的嘉賓參與。（圖／NOWnews跨世代平台）

《NOWnews今日新聞》將於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，本屆論壇也首度與長期關注台灣教育議題的學生團體《EdYouth 臺灣一滴優教育協會》共同合作， 邀請國內外嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量，並為社會議題提供解方。出席的論壇嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。本次論壇邀請嘉賓包括副總統 蕭美琴、前AIT處長 司徒文、奧運金牌得主 李洋、總統府副秘書長 何志偉、立委 葛如鈞、東海大學政治系教授 邱師儀、高中公民教師 黃益中、綜藝模仿天王 郭子乾與金鐘獎主持人 視網膜。陣容龐大，除了關注青年參政議題，也將聚焦美國總統大選後，川普新政局的美中台國際局勢。NOWnews長期提供青年發聲的平台，深獲青年學子信賴。今年也持續與臺灣青年民主協會、臺灣學生聯合會、台灣青年世代共好協會、國立臺灣大學學生會、國立成功大學學生會、國立政治大學學生會、國立臺灣師範大學學生會、國立臺北大學三峽校區學生會、東吳大學學生會等團體合作，邀請更多青年與多元的聲音一起共襄盛舉。