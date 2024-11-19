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波音公司（Boeing）展開大規模裁員計劃，預計將削減1.7萬個職位，即全球員工總數的10%。據悉光是在美國就有超過2500名員工被裁員，且12月恐會出現第二波裁員。根據路透社報導，據18日發布的聯邦規定文件和工會官員消息指出，波音公司計劃在美國華盛頓州、俄勒岡州、南卡羅來納州和密蘇里州裁員超過2500名員工。這是負債沉重的波音公司的裁員計劃的一部份，該計劃預計削減1.7萬個職位，即全球員工總數的10%。報導指出，目前在華盛頓州已有2200名員工接獲了裁員通知，另有220份發給了南卡羅來納州的員工。這兩個州是波音製造商用飛機的地點。據悉，波音自上週三（13日）開始通知受影響的美國員工，以符合聯邦要求，必須在大規模裁員之前需要有60天的通知期。波音公司將持續向被裁員工支薪至明年1月17日。外界普遍預期波音將在11月中旬發出「勞工調整與再培訓」（Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN）通知，並預計在12月進行另一輪裁員。對此，波音公司18日時拒絕對裁員計劃發表評論。報導指出，波音可能會透過員工自然流失、選擇性招聘以及出售子公司來減少勞動力。波音公司新任首席執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）曾在10月時表示，公司無意撤掉生產線或工程實驗室的人員。然而在這波裁員名單中，當中就包含數百名工程師與前線的生產工人。據航空航天專業工程員工協會（SPEEA）表示，上週有438名波音工會成員收到裁員通知，其中包括218名工程師和220名技術人員。國際機械師與航天工人工會（IAM）聖路易斯分部指出，波音向111名工會成員發送了裁員通知，其中大多數負責製造777X機翼零件。截至去年年底，波音員工總數約為17萬人，其中近6萬7000名員工在華盛頓州服務。波音早年在華盛頓州創立，並在當地生產集團最暢銷的737以及777、767型飛機和多款軍機。波音公司近來持續受到生產品質困擾，在裁員通知發布之際，才剛經歷為期50多天的罷工，致使兩家重要工廠癱瘓，導致該公司大多數商用客機停產。