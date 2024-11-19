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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界。勞動部今（19）日上午召開記者會，由勞動部部長何佩珊、專案小組召集人的勞動部政務次長許傳盛，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果，何佩珊為同仁輕生鞠躬致歉，並宣布將謝宜容降調，並調離原職務。對此，粉專《政客爽》不滿質疑，「請問勞動部是託夢、擲杯、還是觀落陰完成這次調查的？」更痛批調查報告「當全台灣人都是北七」。粉專《政客爽》今（19）日在臉書發文質疑，「請問勞動部是託夢、擲杯、還是觀落陰完成這次調查的？」，針對記者會中的「調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由」一說，《政客爽》不買單，痛批勞動部「你都能調查出來，該分署長有讓同仁有職場霸凌的感覺，又怎麼能判斷這不是該同仁的輕生直接理由？」《政客爽》怒轟，「現在講什麼是因為工作壓力大、過勞所以想不開，阿靠邀勒那如果當事人反應過主管卻不處理也是失職阿！」這麼荒唐跟主觀認定的調查報告也可以蒙混過關的話，就是當全台灣人都是北七。