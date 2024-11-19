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▲Google Play年度應用程式中，不少與 AI 技術元素相關的App受到青睞。（圖／Google Play提供）

▲《Pokémon GO》以簡單的機制和緊密的社群互動，再次拿下Google Play「年度最佳持續影響力遊戲」。（圖／Google Play提供）

Google官方今（19）日公佈「Google Play」過去一年最愛應用程式、遊戲等各獎項榜單，《Pokémon GO》再次奪下「持續影響力獎」，最佳應用程式則由《Speak - 英文口說智慧學習》奪得，提倡二手交易的《厝邊 MyNeighbor》則獲得最佳社會貢獻獎。Google官方提及，2024年上榜的應用程式中，有發現「AI 技術」應用越來越多元，尤其是透過 AI 技術提供即時的實境對話，讓使用者練習英文的《Speak - 英文口說智慧學習》；「年度最佳生活幫手應用程式」則由《Adobe Express：AI 影片設計》獲選，運用 AI 技術幫助使用者展現創意，讓繁瑣的影片剪輯和文字特效製作變得更簡單。此外，《Winkit-影片畫質修復》則運用 AI 技術，讓不小心拍壞的照片與影片重生，例如修復畫質、消除雜訊，甚至自動修圖和增強色彩，成為「年度最具潛力應用程式。」遊戲部分，台灣玩家對於沈浸式劇情、容易上手的遊戲機制，以及知名 IP 喜愛度極高，「年度最佳遊戲」由《劍與遠征：啟程》獲得；「年度最佳台灣製作遊戲」則是《水族館物語：人魚世界》；《鳴潮》則以引人入勝的故事劇情推進與世界觀，奪下「年度最佳劇情遊戲。」老牌IP《Pokémon GO》以簡單的機制和緊密的社群互動，長年備受玩家喜愛，拿下「年度最佳持續影響力遊戲」；「年度最佳休閒遊戲」以《出發吧麥芬》出線，以可愛的美術風格和容易上手的玩法，搭配組隊挑戰的社交互動元素。