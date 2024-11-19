我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19）日上午召開記者會，由勞動部部長何佩珊、勞動部政務次長許傳盛，說明公務員輕生事件的調查結果，並宣布將謝宜容降調，調離原職務。對此，名嘴歷史哥質疑勞動部想用「情緒控管不當」輕輕放下，痛批「噁心！」何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，因此將追封這名同仁授予勞動獎章，並列為因公死亡，依公務人員撫卹法辦理。針對調查結果，歷史哥今（19）日在臉書發文表示蛤？調查半天是員工自己的問題嗎？過量的工作量是怎麼分配的？為何會孤立無援？是否有被強迫做違法的事務造成壓力？是否有利用權勢壓迫基層的情形？通通沒說！一個情緒控管不當就可以輕輕放下？噁心！」