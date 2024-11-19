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▲唐治平登《命運好好玩》暢談母親離世心情，大曝魚露家族恩怨與童年秘辛，從左至右分別為何篤霖、唐治平、諮商心理師吳姵瑩、陳亞蘭。（圖／JET綜合台）

▲唐治平的精神狀況一度讓外界擔心，如今似乎已經走出陰霾。（圖／資料照）

唐治平的母親已經過世5個月，他在節目《命運好好玩》首次坦然分享母親離世後的心路歷程，更大爆人生秘辛，從自家「泰國魚露家族」的恩怨情仇到自己顛沛流離的童年生活，他坦言，自己在認屍時看到母親的遺體腫脹，第一時間認不出來，當下很無法接受母親已經離世的噩耗，卻被外界說成是「不認母」，讓他無奈感嘆：「我怎麼可能不認自己最愛的母親？」談到母親過世，唐治平指出媒體過度關注與不實報導讓他深感困擾，甚至影響到日常心情，他感慨：「我什麼時候變成劉德華了？媒體24小時追著拍，像八卦小報一樣。」他形容自己是一個「很男生」的人，不輕易在他人面前表現出情緒，甚至在認屍過程中也因為看到母親的遺體發生腫脹，外貌改變，直覺認為「不像」，而被迫進行司法程序，他回憶道：「第一次看到遺體的時候，我覺得那根本不是我媽媽，我當下真的無法接受！」這段過程卻被媒體放大渲染，甚至以「不認母」、「不孝」等不實標題報導，引發外界批評，他強調都依司法程序進行，並且已經妥善處理，他無奈表示：「我怎麼可能不認自己最愛的母親？媒體編的那些故事，真的讓我哭笑不得。」他提到父親去世時，直到一年後他才第一次哭出來，唐治平直言：「我這個人情感內斂，但不代表我不在乎，我想念我的母親，只是不想在外人面前展現。」唐治平出生在泰國曼谷，他自嘲是「半個泰國人」，連泰文也不太會說，每次到泰國，都因為不會講泰語，讓海關覺得他的護照是假的，還曾經被帶到小黑屋過，讓他忍不住在心裡氣罵：「誰要拿假泰國護照！」唐治平幼稚園時因父親生意失敗逃到廣州，在當地小學綁過紅領巾，成為「少先隊」一員，他笑說：「我爸明明是泰國華僑，但看到我綁紅領巾卻罵我是『共匪』，但其實他自己才像。」後來父親再度東山再起，他才回台灣讀書，唐治平回憶：「我就讀的私立小學創辦人是蔣緯國，家族似乎和名人都特別有淵源。」唐治平還分享「魚露」這個泰國國民調味料，實際上是他的曾祖父從潮州引入泰國，並由祖父將其發揚光大，創立了如今市佔率第一的品牌，然而，豪門恩怨隨即上演。他透露：「我外公有兩房妻子，還不允許二房的孩子姓唐，連錢也不怎麼給。」最戲劇化的是，他的大伯父為了謀生，竟騙走商標權並賣給叔公。「現在最大的股份都在叔公那邊，但我大伯父和我爸都沒好下場，家族裡只有女生繼承了財產。」因此唐治平笑稱大家熟悉的「黃色魚露罐頭」跟他沒有關係，是拿不到任何錢的。唐治平現在最想要的是談場戀愛，他坦承過去不願結婚，如今卻對婚姻和家庭有截然不同的態度，他笑說：「以前真的不想結婚，但單身太久，其實滿寂寞的，現在很想找個伴，是真的。」而命理老師也大膽預言明年機會很大，讓他對未來戀情充滿期待。