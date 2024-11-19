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▲大馬音樂鬼才音樂鬼才黃明志。（圖／屏東縣府提供）

▲高樹戲劇男神温昇豪。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府將於11月23日、24日首次舉辦「狂客音樂祭」，活動地點位於內埔鄉六堆紀念公園。此次音樂祭以「展現客家文藝活力」為主題，匯聚12組金曲歌王歌后、創作歌手及知名樂團輪番登場，並搭配客家特色市集，為民眾帶來為期兩天的音樂與文化饗宴。文化處指出，音樂祭演出陣容星光熠熠，包括客語金曲歌王羅文裕、屏東麟洛出身的雙語金曲歌后彭佳慧、高樹戲劇男神溫昇豪，以及台語歌王陳雷、大馬音樂鬼才黃明志。還有草屯囝仔、旺福、潮州土狗、吉那罐子、Yappy、A_Root同根生與Jhall樂團等人氣歌手與樂團，將演繹多元曲目，融入客家歌曲元素，呈現耳目一新的跨界風格。除了音樂演出，現場更有超過50家特色美食與手作品牌進駐，展示客家產業魅力。其中包括內埔在地名店「李董偶貴」的芋頭粄與炊粿料理，以及供應米其林餐廳的「東寶黑豬肉棧」，其採用台灣六堆黑豬製作的自然熟成豬肉，滋味甘甜、品質健康。道地客家美食與文創品牌將匯聚一堂，帶動屏東客家產業新亮點。市集活動將於下午4時開始，晚間6時啟動演唱會。活動現場更設置一座高達六米的裝置藝術，邀請西班牙知名設計師Juan與Aleiandro打造，結合在地元素，象徵客家文化的多元與活力。