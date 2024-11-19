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英國首相施凱爾（Keir Starmer）與中國領導人習近平18日在巴西里約熱內盧的G20峰會舉行場邊會談。期間，施凱爾一度提及香港黎智英案、南海與台灣等議題，但當施凱爾提到關切黎智英健康狀況時，現場的英國記者竟遭中國官員強行趕出會議室。中國國家主席習近平於巴西出席二十國集團（G20）峰會，期間和英國首相施凱爾會面，並在場邊召開時隔逾6年的兩國峰會，施凱爾也是自2018年時任首相梅伊（Theresa May）以來第1位與習近平面對面會談的英國首相。施凱爾在會談間強調英中雙邊合作的重要性，並確認將於2024年1月由英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）與中國副總理何立峰共同主持停擺多年的英中經濟財金對話（EFD）。施凱爾表示，英國期待藉此平台探索更多投資計畫，並爭取中國為英國企業提供公平透明的營商環境，他亦提議未來在北京或倫敦舉行由雙方政府首腦主導的高層對話，以推動穩定且持續的雙邊關係。此外，他也提出了對香港、台灣、南海等關切，並特別提到壹傳媒創辦人黎智英在獄中的健康狀況惡化，英國政府認為這些指控帶有政治動機，並擔憂其健康每況愈下。然而，施凱爾提及黎智英案時，中方官員隨即要求現場英國記者離開還親自帶走人，無視英國代表團試圖阻止，顯示出中方對此議題的敏感性。施凱爾在會議中表示，「很高興我的外交大臣最近與中國外長王毅會面，討論了包括人權、議會制裁、台灣和南海等問題，並提到我們共同關注的香港議題。我們也非常關注有關黎智英在獄中健康惡化的報導。」香港今（19）進行國安法通過後最大案件審判，多名前民主派人士面臨判刑，黎智英也因涉及《國安法》指控而受審，中國外交部則僅稱習近平在會見施凱爾時，提及「中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛，應理性客觀看待對方發展，加強戰略溝通，增進政治互信。」根據英國商業暨貿易部最新數據，中國目前是英國的第五大貿易夥伴，雙邊貿易額佔英國總貿易額的5.1%。此次會談被視為中英雙方在全球經濟不確定性中試圖深化合作的重要一步。