我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19）日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果；對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，謝宜容可謂滅署分署長」，該分署離職率達8成，直呼「是什麼樣的地獄環境？」游淑慧今（19）日在臉書發文質疑，謝宜容是「滅署分署長」，根據國民黨立院黨團揭露資料，北基宜花金馬分署分署長2023年3月才上任，上任才一年半已經有81人離職，平均一個月離職5名，這裡面包括主管職有9名主任、5名科長、2名股長、1名場長等；游驚呼，離職率3成已經了不起了，離職率8成是什麼樣的地獄職場環境？游淑慧指出，她翻開該分署的組織編制表，發現該分署滿額編制也不過才102名，其中主任編制才11個，居然就離職了9個；科長編制才6個、就離職了5個，「主管離職率幾近9成，到底是全分署的主管都有問題，還是分署長有問題？」游淑慧質疑，主管9成都在異動，這一年半來，該分署的業務還能正常推動？更誇張的是，很明顯的異常狀況，勞動部長和發展署署長居然都沒發現或不敢處理，這種堪稱「逃難潮」的離職頻率。