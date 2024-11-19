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▲三商美邦人壽「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」今年分別巡迴台北淡江大學、台中朝陽科技大學、國立屏東科技大學及國立政治大學，有別於一般警政防詐宣導，講座更加入法律知識及受害者故事深化學子防詐意識。（圖／三商美邦人壽提供）

▲律師張品黎時常於社群分享法律及防詐知識，也於講座時提醒同學平時就應避免隨意提供銀行帳戶等重要個資，避免意外成為詐欺幫兇。（圖／三商美邦人壽提供）

▲北市警文山一分局偵查佐王順賢向同學宣導如遇可疑資訊或驚覺遭詐，應盡速撥打165防詐專線尋求協助。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦處經理黃定宜除講述自身遭詐騙4,000萬並奇蹟尋回的故事外，更分享親友被同樣的詐騙手法詐騙1.2億損失慘重。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽校園防詐講座與政大風管系合作舉辦，並吸引約80位同學響應參與，場面十分熱鬧。（圖／三商美邦人壽提供）

三商美邦人壽積極實踐企業社會責任並響應政府打詐政策，今年與內政部刑事警察局合作，鎖定最容易遭受詐騙的年輕族群，於北中南4所大學舉辦「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」，除邀請警員進行防詐宣導外，更邀請專業律師及受害者代表分享詐騙故事，最終場昨（18）日於政治大學圓滿結束。巡迴講座中詐騙受害者除講述自身遭詐騙4,000萬並奇蹟尋回的故事外，更分享親友被同樣的詐騙手法詐騙1.2億損失慘重；律師專家則提及過去律師遭詐賭千萬的真實故事警惕同學，顯示人人都有可能被詐騙。三商美邦人壽「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」今年分別巡迴台北淡江大學、台中朝陽科技大學、國立屏東科技大學，昨（18）日在政治大學與政大風管系合作舉辦，邀請三商美邦人壽獨立董事郭維裕一同參與，講師則邀請北市警文山一分局偵查佐王順賢、網紅律師張品黎及受害者代表三商美邦人壽處經理黃定宜擔任，有別於一般單純警政防詐宣導，講座更加入法律知識及受害者故事深化學子防詐意識。偵查佐王順賢向同學解說年輕族群易受詐騙的類型及防範方法，並展示警政署「防詐儀表板」的每日遭詐金額及件數統計數據，宣導如遇可疑資訊或驚覺遭詐，應盡速撥打165防詐專線尋求協助。IG上擁有3.9萬粉絲的律師張品黎，時常於社群分享法律及防詐知識，也於講座時分享委託人因不慎提供銀行帳號成為詐騙集團人頭帳戶，被檢調列為詐欺共犯，所幸最後透過法律救濟獲得無罪判決的故事，提醒同學平時就應避免隨意提供銀行帳戶等重要個資，避免意外成為詐欺幫兇。受害者代表黃定宜則講述過去因疫情影響而使用網路交友遭詐4,000萬並跨海奇蹟追回的故事，並將自身刻骨銘心歷程撰寫出書，希望能夠阻止更多人受害，引起同學廣大迴響。黃定宜也於巡迴講座中提到，當自身故事透過出書及媒體報導曝光後，馬上接到友人電話，表示自己正身處與書中一樣的感情詐騙劇本中，而且已經匯出1.2億元，是黃定宜的3倍，數目十分驚人，最後雖未能尋回款項，但還好看到黃定宜的勇敢分享，才能及時阻止被詐騙更多金額的可能。擔任前幾場大學巡迴講座講師的永業法律事務所律師沈孟賢也指出，詐騙問題可能比表面上來得更嚴重，許多社會菁英遭受詐騙後常常因顧及自身專業形象而不敢報案，更不願向外人提及，而且往往這類型的詐騙金額相對較高。沈律師也舉當年引起矚目的「律師被設局詐賭案」為例，提到詐騙集團鎖定台灣律師，佯稱是香港知名「金日集團」，以委辦法律業務為由設局詐賭，當時至少有3名知名律師受害，詐賭金額超過上千萬元。沈律師強調，連擁有法律專業的律師都有可能成為詐騙受害者，顯示人人都有可能被騙，大家平時都要保持警覺避免受騙。三商美邦人壽今年與刑事警察局及多個NGO合作，並邀集藝人及各領域專家參與，針對偏鄉小學、大專院校及高齡長者舉辦多項不同形式防詐宣導系列活動，今年預計觸及人數將超過5,000人次，期望透過多樣化的宣導方式，提升國人的防詐意識，並實踐企業社會責任及SDGs目標，與政府共同打詐。三商美邦人壽獨立董事郭維裕表示，三商美邦人壽不僅專注開發優質保險商品，也長期投入公益行動，去年三商美邦人壽發起的「30周年系列活動」及「30周年形象廣告」獲得「國家品牌玉山獎」人氣品牌獎肯定，而「公益30 寶特瓶傳愛助弱勢」及相關公益活動也獲得「台灣永續行動獎」等獎項肯定。今年公益行動更為升級，在防詐宣導上有包括針對偏鄉小學的「理財金頭腦2.0」財商課程、大學的「反詐防騙我來說」公益講座以及高齡的「處騙不驚 樂活防詐」關懷活動；在環境永續上則號召志工深入全台濕地及紅樹林進行淨灘垃圾回收，各地通訊處也積極辦理針對長者及弱勢的各項社區活動，讓永續發展不是一間企業的單打獨鬥，而是整個社會的共同努力。