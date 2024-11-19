三商美邦人壽積極實踐企業社會責任並響應政府打詐政策，今年與內政部刑事警察局合作，鎖定最容易遭受詐騙的年輕族群，於北中南4所大學舉辦「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」，除邀請警員進行防詐宣導外，更邀請專業律師及受害者代表分享詐騙故事，最終場昨（18）日於政治大學圓滿結束。巡迴講座中詐騙受害者除講述自身遭詐騙4,000萬並奇蹟尋回的故事外，更分享親友被同樣的詐騙手法詐騙1.2億損失慘重；律師專家則提及過去律師遭詐賭千萬的真實故事警惕同學，顯示人人都有可能被詐騙。
巡迴校園講座別出心裁 多元知識搭配真實故事建立防詐意識
三商美邦人壽「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」今年分別巡迴台北淡江大學、台中朝陽科技大學、國立屏東科技大學，昨（18）日在政治大學與政大風管系合作舉辦，邀請三商美邦人壽獨立董事郭維裕一同參與，講師則邀請北市警文山一分局偵查佐王順賢、網紅律師張品黎及受害者代表三商美邦人壽處經理黃定宜擔任，有別於一般單純警政防詐宣導，講座更加入法律知識及受害者故事深化學子防詐意識。
偵查佐王順賢向同學解說年輕族群易受詐騙的類型及防範方法，並展示警政署「防詐儀表板」的每日遭詐金額及件數統計數據，宣導如遇可疑資訊或驚覺遭詐，應盡速撥打165防詐專線尋求協助。IG上擁有3.9萬粉絲的律師張品黎，時常於社群分享法律及防詐知識，也於講座時分享委託人因不慎提供銀行帳號成為詐騙集團人頭帳戶，被檢調列為詐欺共犯，所幸最後透過法律救濟獲得無罪判決的故事，提醒同學平時就應避免隨意提供銀行帳戶等重要個資，避免意外成為詐欺幫兇。
人人都有可能被騙 遭詐故事出書成功阻騙 連律師也被騙
受害者代表黃定宜則講述過去因疫情影響而使用網路交友遭詐4,000萬並跨海奇蹟追回的故事，並將自身刻骨銘心歷程撰寫出書，希望能夠阻止更多人受害，引起同學廣大迴響。黃定宜也於巡迴講座中提到，當自身故事透過出書及媒體報導曝光後，馬上接到友人電話，表示自己正身處與書中一樣的感情詐騙劇本中，而且已經匯出1.2億元，是黃定宜的3倍，數目十分驚人，最後雖未能尋回款項，但還好看到黃定宜的勇敢分享，才能及時阻止被詐騙更多金額的可能。
擔任前幾場大學巡迴講座講師的永業法律事務所律師沈孟賢也指出，詐騙問題可能比表面上來得更嚴重，許多社會菁英遭受詐騙後常常因顧及自身專業形象而不敢報案，更不願向外人提及，而且往往這類型的詐騙金額相對較高。沈律師也舉當年引起矚目的「律師被設局詐賭案」為例，提到詐騙集團鎖定台灣律師，佯稱是香港知名「金日集團」，以委辦法律業務為由設局詐賭，當時至少有3名知名律師受害，詐賭金額超過上千萬元。沈律師強調，連擁有法律專業的律師都有可能成為詐騙受害者，顯示人人都有可能被騙，大家平時都要保持警覺避免受騙。
三商美邦公益防詐擴及全齡 30周年活動獲多獎項殊榮
三商美邦人壽今年與刑事警察局及多個NGO合作，並邀集藝人及各領域專家參與，針對偏鄉小學、大專院校及高齡長者舉辦多項不同形式防詐宣導系列活動，今年預計觸及人數將超過5,000人次，期望透過多樣化的宣導方式，提升國人的防詐意識，並實踐企業社會責任及SDGs目標，與政府共同打詐。
三商美邦人壽獨立董事郭維裕表示，三商美邦人壽不僅專注開發優質保險商品，也長期投入公益行動，去年三商美邦人壽發起的「30周年系列活動」及「30周年形象廣告」獲得「國家品牌玉山獎」人氣品牌獎肯定，而「公益30 寶特瓶傳愛助弱勢」及相關公益活動也獲得「台灣永續行動獎」等獎項肯定。今年公益行動更為升級，在防詐宣導上有包括針對偏鄉小學的「理財金頭腦2.0」財商課程、大學的「反詐防騙我來說」公益講座以及高齡的「處騙不驚 樂活防詐」關懷活動；在環境永續上則號召志工深入全台濕地及紅樹林進行淨灘垃圾回收，各地通訊處也積極辦理針對長者及弱勢的各項社區活動，讓永續發展不是一間企業的單打獨鬥，而是整個社會的共同努力。
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三商美邦人壽「反詐防騙我來說－校園防詐公益講座」今年分別巡迴台北淡江大學、台中朝陽科技大學、國立屏東科技大學，昨（18）日在政治大學與政大風管系合作舉辦，邀請三商美邦人壽獨立董事郭維裕一同參與，講師則邀請北市警文山一分局偵查佐王順賢、網紅律師張品黎及受害者代表三商美邦人壽處經理黃定宜擔任，有別於一般單純警政防詐宣導，講座更加入法律知識及受害者故事深化學子防詐意識。
偵查佐王順賢向同學解說年輕族群易受詐騙的類型及防範方法，並展示警政署「防詐儀表板」的每日遭詐金額及件數統計數據，宣導如遇可疑資訊或驚覺遭詐，應盡速撥打165防詐專線尋求協助。IG上擁有3.9萬粉絲的律師張品黎，時常於社群分享法律及防詐知識，也於講座時分享委託人因不慎提供銀行帳號成為詐騙集團人頭帳戶，被檢調列為詐欺共犯，所幸最後透過法律救濟獲得無罪判決的故事，提醒同學平時就應避免隨意提供銀行帳戶等重要個資，避免意外成為詐欺幫兇。
人人都有可能被騙 遭詐故事出書成功阻騙 連律師也被騙
受害者代表黃定宜則講述過去因疫情影響而使用網路交友遭詐4,000萬並跨海奇蹟追回的故事，並將自身刻骨銘心歷程撰寫出書，希望能夠阻止更多人受害，引起同學廣大迴響。黃定宜也於巡迴講座中提到，當自身故事透過出書及媒體報導曝光後，馬上接到友人電話，表示自己正身處與書中一樣的感情詐騙劇本中，而且已經匯出1.2億元，是黃定宜的3倍，數目十分驚人，最後雖未能尋回款項，但還好看到黃定宜的勇敢分享，才能及時阻止被詐騙更多金額的可能。
擔任前幾場大學巡迴講座講師的永業法律事務所律師沈孟賢也指出，詐騙問題可能比表面上來得更嚴重，許多社會菁英遭受詐騙後常常因顧及自身專業形象而不敢報案，更不願向外人提及，而且往往這類型的詐騙金額相對較高。沈律師也舉當年引起矚目的「律師被設局詐賭案」為例，提到詐騙集團鎖定台灣律師，佯稱是香港知名「金日集團」，以委辦法律業務為由設局詐賭，當時至少有3名知名律師受害，詐賭金額超過上千萬元。沈律師強調，連擁有法律專業的律師都有可能成為詐騙受害者，顯示人人都有可能被騙，大家平時都要保持警覺避免受騙。
三商美邦公益防詐擴及全齡 30周年活動獲多獎項殊榮
三商美邦人壽今年與刑事警察局及多個NGO合作，並邀集藝人及各領域專家參與，針對偏鄉小學、大專院校及高齡長者舉辦多項不同形式防詐宣導系列活動，今年預計觸及人數將超過5,000人次，期望透過多樣化的宣導方式，提升國人的防詐意識，並實踐企業社會責任及SDGs目標，與政府共同打詐。
三商美邦人壽獨立董事郭維裕表示，三商美邦人壽不僅專注開發優質保險商品，也長期投入公益行動，去年三商美邦人壽發起的「30周年系列活動」及「30周年形象廣告」獲得「國家品牌玉山獎」人氣品牌獎肯定，而「公益30 寶特瓶傳愛助弱勢」及相關公益活動也獲得「台灣永續行動獎」等獎項肯定。今年公益行動更為升級，在防詐宣導上有包括針對偏鄉小學的「理財金頭腦2.0」財商課程、大學的「反詐防騙我來說」公益講座以及高齡的「處騙不驚 樂活防詐」關懷活動；在環境永續上則號召志工深入全台濕地及紅樹林進行淨灘垃圾回收，各地通訊處也積極辦理針對長者及弱勢的各項社區活動，讓永續發展不是一間企業的單打獨鬥，而是整個社會的共同努力。