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中國製造的無人駕駛電車（ART）在今年8月運抵達印尼新首都努山塔拉（IKN），過內部測試後，發現自動駕駛模式表現並未達到預期，印尼政府近期決定將ART退回中國。根據《雅加達時報》報導，印尼IKN管理局於9月12日至10月22日在 Nusantara 中央政府區 （KIPP） 進行了 ART 列車試驗，IKN管理局綠色和數位轉型副代表貝拉維（Mohammed Ali Berawi） 表示，評估小組發現自動駕駛模式的表現並未達到預期，因為在緊急情況下仍需要司機手動處理。IKN管理局數位生態系統開發總監 Tonny Agus Setiono表示，該局仍在與交通運輸部討論將 ART 列車返還中國的計劃，最快今年進行；印尼交通部則說，如果ART項目停止，政府不會遭受任何損失，因為ART供應商承擔測試費用。ART是火車、電車和公共汽車的結合體，是一種智慧公共交通系統，使用感測器和橡膠輪，可以在有軌或無軌的情況下運行，使用電池供電，用道路標記和磁鐵代替鐵軌。