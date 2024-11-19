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▲凱莉（中）為「台北喜劇節」站台，整個人瘦了一圈，狀態非常好。（圖／記者陳明安拍攝）

▲凱莉笑說自己是豬隊友，反而老公非常可靠。（圖／記者陳明安拍攝）

知名Podcast《百靈果News》主持人凱莉（王晴蒂）和老公「大公主」結婚多年，今年（2024）8月迎來女兒誕生。今（19）日凱莉為「台北喜劇節」站台，整個人瘦了一圈，她也坦言目前64公斤，懷孕時最重有72公斤，等於已經剷了8公斤，她也自曝產後就火速和老公恢復性生活，不怕女兒將來長大會步上她的後塵，但怕會被嫌講的笑話都太髒。凱莉這次除了在「台北喜劇節」演出三場「All Star 不羈夜2024：激度不妥！」，還將聯合下水彼得、品喬、六塊錢、阿海與阿舜順帶來以性愛悲劇為題的節目「《愛愛悲劇王》愛情攻慾」，她笑說自己的笑話一直都很無極限，早期都是聊約砲，但結婚生子後就只能講育兒內容，「結婚沒有新的約砲哏，我講不贏她們年輕線上女演員，所以變講產婦內容，也是從自身角度出發。」凱莉出席記者會的狀態良好，她透露自己懷孕前58公斤左右，懷孕期間胖到72公斤，但生完只掉2公斤，做完月子因為有餵奶跟運動再掉5、6公斤，現在差不多64公斤左右，還希望能再瘦5公斤，恢復產前身材。她也坦言自己差點陷入產後憂鬱，由於在月子中心，餵奶需要從早餵到晚，她感覺自己很像在坐牢，被困在裡面，還好有老公陪伴，每次都會溫柔接住她的焦慮情緒。被問到老公是否是神隊友，凱莉狂讚對方非常優秀，「他非常照顧我，而且又很仔細，其實我才是偏豬隊友的那個，包尿布還會沒包好導致濕掉一片。」她笑說老公應該很受不了她，小孩半夜哭也是老公立刻醒來哄，就怕打擾到她睡眠，「我其實沒什麼好抱怨的。」至於是否很快有二胎，她連忙否認：「不會！」透露自己的體質本來就偏不孕，但生完孩子後被醫生提醒「任督二脈」會打開，因此很認真在避孕。