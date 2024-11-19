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▲台中新光三越打造全台閃耀地標─白色耶誕北極星城今搶先亮相。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.19)

▲最浪漫的是星空點點的夢幻極星水晶球，讓民眾大呼是童話世界，充滿浪漫驚喜。(圖／記者金武鳳攝，2024.11.19)

耶誕腳步近！台中新光三越打造全台最奪目的耶誕北極星城，10米高的白色耶延樹，鑲滿點點星光與金銀色星球，簇擁著樹頂光芒四射的12芒北極星，搭配周遭圍繞的銀霜雪地森林及夢幻極星水晶球，彷彿置身北歐雪國星群閃耀國度，奢華又浪漫氛圍，今日公開亮相即吸引逛街人潮搶拍，是耶誕打卡熱點，預計將吸引逾150萬人一起歡度耶誕幸福時光。「台中新光三越下雪了！」新光三越迎接浪漫耶誕，打造全台最閃亮的耶延北極星城，放眼望去，除了高達10米的白色耶誕樹，一旁還搭建銀霜雪地森林，漫步其間，隨著飄落雪花，有如進入奇幻森林秘境。最浪漫的是星空點點的夢幻極星水晶球，讓民眾大呼是童話世界，充滿浪漫驚喜。至於最璀璨的場域，莫過於串聯萬顆冰晶雪花LED燈海的璀璨雪耀光廊，綿延百米的絕美冰藍色燈海隧道，讓人有如置身北歐雪國極光星群閃耀的夢幻國度。活動期間還有超過百場的飄雪造景秀，將營造全台最閃耀的耶延打卡地標，業者預估能吸引超過150萬人一起來此歡度浪漫耶誕。歡慶耶誕佳節，台中新光三越規劃系列活動，包括23日下午4時將在廣場舉辦盛大耶誕點燈派對，現場將由銀色炫舞的K-POP熱舞炫風開場表演，還有集結超強音樂卡司燃炸演出，一同歡慶點亮耶誕佳節！新光三越會員著銀白色裝扮加新光三越耶誕限定濾鏡打卡，即可享北海道茨威格爾特紅酒或享草莓氣泡飲乙杯，在耶誕團聚溫馨時刻帶來最歡樂的派對時光！另12月24日平安夜當日，將邀請百位耶誕老公公唱聖歌報佳音，一起迎接歡樂感恩的耶誕!活動期間集滿館內指定品牌耶誕樹，並掃描下方QRcode，即可獲得1點，集滿9棵耶誕樹，即可至10F贈品處兌換「PENHALIGON'S 女王的耳語香氛護膚禮組」乙份！另外新光三越今年特別舉辦「暖心點點─耶誕禮祝福公益活動」，11月22日至12月20日於APP點數專區，扣指定點數可兌換各式驚喜禮物，新光三越將協助送出您的愛心與祝福予公益團體，完成小朋友的耶誕心願!