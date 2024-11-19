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台中市政府環境保護局近年積極發展AI人工智慧自動判煙技術，管制台中市移動污染源及固定污染源排放，不再侷限於人力、時間限制，提升稽查效率，成為守護台中市空品的利器。市長盧秀燕今(19)日表示，近年透過環保局努力整治空污、跨局處的共同合作及市民朋友配合政策，台中市空氣品質不良日逐漸減少，市府會繼續努力，讓台中更好。盧市長在市政會議指出，中部地區以中小企業起家，是全國最大的產業聚落，且台中市汽車數量是全國第一名、機車數量為全國第三名，這是台中市的城市特性，因此台中市空污治理或環境治理比其他城市更艱鉅，面臨的挑戰更大。近幾年感謝環保局實施相關空污管制作為及市民朋友共同配合，台中市空氣品質不良日逐漸減少；在她上任前，台中市平均一年約有60天是空品不良日，現在已降為20天左右，雖然已進步了三分之二，但是還不夠，市府還會繼續努力讓空品變得更好。盧市長表示，環保局近幾年發展AI科技，進行相關偵測、追蹤、指引並計算出數據，讓市府在環境治理上更有成效，未來會持續佈建「AI智慧判煙系統」，並提升AI智慧學習技術，透過AI協助監控與稽查蒐證，讓查核化被動為主動，嚇阻非法排放，提升稽查成效，持續提升台中空氣品質。環保局副局長商文麟進行專案報告指出，近年市府積極發展移動污染源AI人工智慧自動判煙技術，結合車牌影像自動辨識系統，透過科技執法，管制高污染車輛排煙，並同步加強未定檢機車管制。另於112年攜手全國規模最大的計程車隊「台灣大車隊股份有限公司」合作，以70輛計程車為載體，導入車辨判煙設備，公私協力擴大稽查範圍，不再侷限於特定路段或區域。環保局表示，「機車污染AI辨識系統」於過去積極參與國內外智慧科技應用競賽評比，勇奪各大獎項肯定，113年度亦以「車載式車辨」技術成果分別榮獲國際級「GOV Design Awards 2024」設計金獎、「Green Good Design Awards 2024」評比榮獲「GREEN GOVERNMENT INITIATIVES 2024」佳績，藉由國內外參賽獲獎實績，充分肯定台中市投入的智慧創新作為。另外，環保局也佈建AI智慧判煙系統，24小時監控工廠煙囪，並搭配AI智慧判煙系統，若工廠有異常排煙事件，藉由通訊軟體自動推播事件告警訊息通知，環保局可第一時間掌握事證，並透過現場稽查確認異常排放原因，提升稽查成效。112年迄今共查獲12件違規，裁罰共220萬元。