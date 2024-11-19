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▲民眾黨立委張啟楷的維基百科被網友惡搞。（圖／翻攝自維基百科）

2024年世界12強棒球賽，中華隊小組賽的賽程結束，以4勝1敗晉級東京巨蛋進行的超級循環賽。民眾黨立委張啟楷也在臉書上恭賀，並給中華隊的投手群99分，稱「沒有滿分是怕他們驕傲」，慘遭網友罵翻。他的維基百科還被惡搞，補上「職業棒球評論員」、「職業棒球選手」、「職業棒球教練」、「棒球協會理事長」以上棒球相關工作都沒有擔任過等語。中華隊在這次12強賽小組賽中，雖然陣容不被看好，但全隊凝聚力極強，加上合理的調度和情蒐團隊的支援，打出讓外界跌碎眼鏡的成績，以4勝1敗排名B組第2，闖進到東京進行的12強超級循環賽，也是隊史首次打進4強。不少政治人物也發文祝賀中華隊，怎料，張啟楷昨天在臉書PO文慶賀中華隊擊敗古巴，除了細數本屆中華隊陣中轟出全壘打的球員以外，也大讚投手群的發揮，直呼「給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲！」不過，張啟楷以評分的方式為中華隊歡呼，球迷似乎不買單，有網友怒斥「你當立委我給0分！」文章中也有許多人附和，「打分數？你誰？憑什麼？」、「臺灣選手真的不用你來評分耶」、「好啦，我給你打87分！」不只張啟楷臉書遭網友灌爆，就連張啟楷的維基百科都被惡搞，被加上「職業棒球評論員」、「職業棒球選手」、「職業棒球教練」、「棒球協會理事長」以上棒球相關工作都沒有擔任過等語。