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勞動力發展署一名員工日前在辦公室輕生，事後有同仁陳情將矛頭指向北分署長謝宜容職場霸凌所致，勞動部今（19）日召開記者會說明調查內容，說明謝宜容並非造成同仁輕生主因，更提及該同仁自我要求高。對此作家「我是小生」表示，該員工生前最想脫離的地獄，公司硬生生把他做成標本框在那裡，「最魔幻寫實的諷刺電影都演不出這種劇情，但維護勞工權益的勞動部可以」。對於勞動力發展署公務員輕生一事，作家「我是小生」表示，想像一下身為社畜獨自負責一個重大專案，沒有代理人，不能隨便請假，每天早上5點進公司、8點才下班，不能報加班。每天早上天還沒亮出門，天黑了才回到家。除此之外，還有一個情緒管理失控，會對你咆哮丟公文的直屬長官。好不容易負責的專案送件了，以為終於可以暫時脫離這樣的日子，沒想到專案再次被退件，等於直接宣告又回到加班地獄。我是小生說，該員工能想到唯一解脫的方式就是掛在辦公室ㄧ走了之，無聲的抗議。最後公司內部調查結果，是因為自我要求太高，才會超時加班，才會過不了那道坎。然後追封授予你獎章，表彰鞠躬盡瘁的工作態度。諷刺這是勞工典範「沒有職場霸凌，是員工自我要求高」。我是小生表示，該員工生前最想脫離的地獄，公司硬生生把他做成標本框在那裡了，「最魔幻寫實的諷刺電影都演不出這種劇情，但維護勞工權益的勞動部可以」。