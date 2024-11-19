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▲徐慶復曾在五星級飯店夜總會演唱西洋歌曲受到歡迎，尤其表演貓王的歌更是傳神，因而得到「台灣貓王」美稱。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

▲徐慶復（右）生前和台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基(左)曾會面。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

資深音樂人徐慶復曾有「台灣貓王」之稱，也是台灣西洋歌曲樂團的元老級歌手，日前因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲。台灣的「西洋音樂教父」余光獲知他的死訊，也相當不捨，感嘆：「台灣碩果僅存的熱門音樂元老，又凋零了一人。現在80歲以上的聽眾，應該都曾在那個辦演唱會的年代，看過他的演出，感受過他帶來的青春活力！」徐慶復高中時期就與同學組樂團玩吉他，開始演唱西洋流行歌曲，尤其學唱貓王的歌更是唯妙唯肖，因此在當年的年輕學子之間造成風潮，獲得了「小貓王」的封號。他在文化大學就讀時，應邀進入剛開幕的「國賓」與「統一」兩家五星級飯店夜總會駐唱，成為台灣西洋歌曲樂團的元老級歌手。1960年代中期，都還有不少美軍駐台，因而演唱西洋歌曲的風氣頗盛，更不乏專唱西洋歌曲的台灣樂團，那時在台北幾家夜總會，這些表演不只會吸引在台美軍的目光，嚮往美國生活的台灣年輕人，也是忠實粉絲，從中崛起了不少之後在樂壇打出知名度的人物。徐慶復的妹妹徐圓圓（前台視稽核室經理）近日聯絡了「台北演藝經紀文化交流協會」創會理事長王祥基，而余光提出農曆春節前籌組小型演唱會，邀約當年《青春旋律》電視節目的歌手參加，演唱徐慶復拿手的西洋老歌，王祥基全力支持，表示：「徐慶復這位流行音樂前輩，當年演唱西洋熱門歌曲，玩吉他、組樂團，引起一陣風潮，為台灣後來興起的民歌演唱、打下紮實的基礎，扮演著重要的源頭角色；這一點很值得讓人懷念！」