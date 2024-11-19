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▲中醫大攜手日本京都大學成立全球第13個研發中心。（圖／中醫大提供）

▲中醫大攜手日本京都大學成立全球第13個研發中心。（圖／中醫大提供）

中國醫藥大學與日本京都大學今(19)日簽署合作協議，並舉行京都大學全球研發中心揭幕典禮，這是京都大學在全球設立的第13個OSL實驗室。中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，雙方期盼能以此合作推動更多創新研究，為全球醫療健康事業做出實質貢獻，預期未來10年的實質合作，將帶動台灣與日本在生醫領域共同研發，有效改善病人存活與提升全人類健康。此項合作協議簽署在中國醫大水湳總校區舉行，京都大學校長長湊長博指出，中國醫藥大學與國際著名生物醫藥研發領域、及培育出二位諾貝爾獎得主的日本京都大學，首次實際合作成立全球研發中心，落實兩大學的緊密合作，共同控討人類生命相關議題，合作項目包括設定創新研究主題、建置高端研究室、互換研究學者、培育雙方研究人才、開發治療急重難症的新藥產品及啟動雙方國際臨床試驗。此次全球研發中心的設立將讓兩校共同開展全球性生醫挑戰，加速創新療法的誕生。中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，京都大學全球研發中心的設立及雙邊學術研討會的成功舉辦，不僅為兩校提供了強大的合作平台，也為國際醫學研究樹立了新典範，雙方期盼能以此合作推動更多創新研究，為全球醫療健康事業做出實質貢獻。預期未來10年的實質合作，將帶動台灣與日本在生醫領域共同研發，有效改善病人存活與提升全人類健康。中國醫藥大學校長洪明奇表示，全球研發中心開幕儀式後，兩校隨即舉辦了第二屆雙邊學術研討會，邀請京都大學七位研究學者與中國醫藥大學六位學者發表研究成果，涵蓋大會專題演講、資料科學與智慧醫療、免疫及癌症免疫治療、再生醫學以及RNA標的與外泌體治療等五大領域。會議吸引了兩校超過百位師生參與，現場交流熱烈，不僅展示了雙方在前沿醫學的最新成果，也促成了多個新合作項目的誕生。為日台生醫界的合作創造了深度交流平台，並拓展了全球生醫學術網絡。中醫大校院務發展委員會執行長鄭隆賓表示，此次成立的全球研發中心，將專注於三大領研究，包括癌症機轉與轉譯醫學研究，雙方將成立癌症生物聯合實驗室，全球領先的科學家攜手推動癌症精準治療。其次是，幹細胞再生醫學研究方面，兩校將設立號再生醫學聯合實驗室。另外，針對目前無藥物治療的先進藥物研究，雙方也將設立先進醫藥研究聯合實驗室，引領全球在新藥研發上的創新，為目前無法治癒的疾病提供新希望