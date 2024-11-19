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▲熟客都直接稱呼「阿謙」的鍾謦謙主廚，終於在今年年底自立門戶。（圖／「すし謙」提供）

▲「すし謙」裝潢雅緻，有板前座位也另有包廂。（圖／すし謙提供）

▲炭燒茄子 x 瑞可塔起司 x 大閘蟹」裡有茄子泥，上覆蓋生醃蟹黃、蟹膏、生筋子和魚子醬等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲全麥酸種麵包奢侈地抹上大閘蟹膏奶油 ，鮮滑迷人。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「大閘蟹 x 柚子 x 鱈白子」裡頭有大閘蟹肉與鱈白子。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「大閘蟹 x 素麵 x 白松露」是以豐富的蟹膏、蟹黃搭上黑松露素麵，奢華極致。（圖／記者葉盛耀攝）

▲套餐中還包含多道握壽司，像是鰤魚握壽司。（圖／記者葉盛耀攝）

▲日本福岡米其林一星「Ajimi 割烹味美」第一家海外分店旗號降臨台北，福岡總店的招牌菜包含「楊貴妃盅」、「味美原創魚骨湯麵」等菜色，都將可嚐到，每套12道料理，每人每套售價5800元＋10％。（圖／Ajimi 提供，攝影：就食論食）

現年32歲、名店出身的鍾謦謙主廚，擅長高檔日本料理割烹，細緻手法因此多年來有著不少老饕追隨，今年11月下旬終於自立門戶，以日本頂級食材為基礎的Omakase（無菜單料理）壽司店「すし謙」正式開幕，餐廳位於台北大安區，一開幕即推出「大閘蟹盛宴」，每年只要一推出即會快速售罄，今年「2024大閘蟹盛宴」每人每套1萬1800元+10%，因為食材關係需限量、限時，僅賣到12月7日，果然目前已被預訂9成滿，僅剩極少數席位。不少熟客都直接稱呼「阿謙」的鍾謦謙主廚，從小就在家族經營的日本料理店中長大，奠定紮實基礎，16歲起便離開家鄉，北上至台北知名壽司店工作積極累積歷程與磨練手藝，16年的努力，贏得了多名老闆與主廚的肯定，今年度終於創立了屬於自己的品牌「すし謙」。「2024大閘蟹盛宴」套餐定價為每位1萬1,800元＋10%，雖然售價比往年高了一些些，但也全新升級，並選用義大利新鮮白松露入菜，因為「すし謙」每晚席位有限，大閘蟹盛宴即日起開賣至12月7日，僅晚上提供，中午另有3800元起的套餐。大閘蟹盛宴吃得到包含三隻固城湖頂級大閘蟹，內容有二隻5A級的8兩公蟹，再加上一隻特飽滿的母蟹，共有三隻大閘蟹。不僅蟹肉鮮美、蟹黃豐滿，蟹膏的絲滑，口感更是讓人難以忘懷。超精彩的大閘蟹宴菜色包含有外觀非常吸睛的「炭燒茄子 x 瑞可塔起司 x 大閘蟹」，以炭燒茄子為基底，將茄子過篩成泥狀，與瑞可塔起司融合，形成淡雅的滑順口感。茄子泥上覆蓋生醃蟹黃、蟹膏、生筋子和魚子醬，帶來多變的深度感。茄子煙燻香佐著蟹膏、蟹黃，首道菜就鮮甜無比，讓人驚艷。許多高檔餐廳的麵包僅是個果腹小配菜，但鍾謦謙卻設計全麥酸種麵包配上大閘蟹膏奶油 ，選用新鮮公蟹的蟹膏，與手工發酵奶油巧妙融合，蟹膏奶油奢持地抹在麵包上頭，入口滿是濃滑噴香，十分迷人。「大閘蟹 x 柚子 x 鱈白子」則是以日本當季黃柚為容器，將大閘蟹肉與鱈白子鑲入其中，並以鹽焗的方式慢焗，黃柚的清新果香讓海味顯得鮮明，又滿富秋意。「大閘蟹 x 素麵 x 白松露」更是套餐中的高潮，大閘蟹膏的醇厚與油煸蟹黃的芳香相結合，光聞就噴香誘人垂涎，可自己霸氣地淋在家有白松露的日本手工素麵上頭，蟹膏的鮮香和蟹黃的豐腴與松露的獨特氣息交織，味覺體驗堪稱是拔尖地精彩。套餐中還有阿謙挑選出最優質的當季海鮮，搭配日式熟食與壽司，呈現出物饒豐腴的千滋百味，遊都由鍾謦謙主廚親自現場現捏創作，可看出他對食材的極致要求與對日本料理的深厚敬意。無論是經典壽司、日式頂級漁貨，還是季節特征的日式湯品和料理，「すし謙」的冬季Omakase，午間套餐每位3,800元+10%起，晚餐則是1萬1800元+10%的大閘蟹蟹宴，若來不及預約今年的大閘蟹盛宴，12月9日後的晚間套餐6,500元+10%起，記得提早預約。挾日本福岡米其林一星光環，「Ajimi 割烹味美」以第一家海外分店旗號降臨台北，即日起正式迎客，福岡總店的招牌菜包含「楊貴妃盅」、「味美原創魚骨湯麵」與「和牛壽喜燒」等菜色，台北店都同步可以嚐到，「Ajimi 割烹味美」目前規劃每人每套售價5800元＋10％。