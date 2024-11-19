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世界棒球12強賽四強出爐，台灣順利拿到赴東京門票，使全台掀起「棒球熱」，民進黨立委李坤城今（19）日在立法院質詢時關切，美國職棒大聯盟這2年先後到韓國、日本進行海外賽，政府是否會積極爭取大聯盟賽事來台舉辦？對此，行政院長卓榮泰回應，政府願意成為最堅強後盾，與中華職棒、大巨蛋組成黃金鐵三角，向國際爭取。立法院會今邀卓榮泰等人列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。李坤城在質詢時關切，世界棒球12強賽，台灣闖進4強，若能拿到前3名，是否有機會發放加碼獎金？卓榮泰回應，若在相關規定下，只有國光獎章，不過仍希望地方、企業能加碼，替台灣英雄加油。李坤城接著詢問，美國職棒大聯盟是棒球最高殿堂，今年聯盟在首爾高尺巨蛋進行開幕戰，明年則會在東京巨蛋進行海外開幕戰，他很期待，而按照台灣棒球的實力，台北大巨蛋是否有機會向大聯盟爭取舉行海外開幕戰？卓榮泰回應，若大巨蛋營運團隊跟職棒協會都有這樣的想法，需要政府來做後盾，那可以連成一個黃金鐵三角，來向國際來爭取，增加台灣在國際的能見度。