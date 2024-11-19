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▲高雄市區監理所獲交通部金安獎之殊榮，由高雄市區監理所所長劉育麟受獎。(圖／高雄市區監理所提供)

▲交通部部長陳世凱(中)頒發金安獎獎牌，給高雄市區監理所所長劉育麟(左1)，以資鼓勵。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部於今(19)日，在台北市台北國軍英雄館，舉行113年度金安獎頒獎典禮，今(113)年考評院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果，高雄市區監理所監理小組獲交通部金安獎單項成績績優獎之殊榮，由該所所長劉育麟接受交通部部長陳世凱頒獎表揚，以資鼓勵。高雄市區監理所所長劉育麟表示，高雄市區監理所獲頒的交通部金安獎，為全國守護交通安全最高榮譽，透過各項觀測指標、書面簡報評分，以及座談會交流，幫助道安團隊精進各項交通改善措施及宣導作為。劉育麟說，高雄市監理小組在高雄市政府及高雄市區、高雄區監理所跨機關整合推動下，獲得全國公路監理第1組第2名之殊榮。劉育麟指出，加強道路交通管理、提升優良駕駛人、促進道路交通安全一直是監理單位最重要的任務，道安─沒有最好，只有更好的精神，因此，高雄市道安團隊齊心齊力為市民的交通安全來打拼，一起攜手打造一個人本友善的通行環境，以期作為未來建構全齡共享、世代宜居的最佳示範。