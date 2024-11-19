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朝鮮半島近期局勢緊張，北韓領導人金正恩的妹妹金與正，更頻頻站在第一線發言砲轟首爾當局。而有韓國媒體披露，兩名北韓居民因批評金與正而被逮捕，且其家人也隨之失踪，讓當地民眾人心惶惶。根據《朝鮮日報》報導，有消息人士向媒體《Daily NK》透露，北韓黃海南道海州市有兩名居民因批評金與正而被北韓保衛部逮捕，其家人也突然失踪。報導指出，據推測是因為兩人的對話被其他居民偷聽後舉報給保衛部，導致他們被捕。舉報人表示，兩人當時一起痛罵金與正，「穿裙子的女人那麼張揚，真是看不下去」、「一個女人能懂什麼，卻出來大肆折騰」、「人民生活已經多麼艱難，為什麼不專注於改善國家的經濟狀況，反而只會在背後耍花招？」除了批評金與正，兩人還針對朝鮮半島局勢表達擔憂，「如果這個國家想要快速滅亡，那就發生戰爭。一旦戰爭爆發，人們都會逃往韓國或中國」。針對北韓當局刪除「統一」概念一事，他們也感慨「我們的希望隨之破滅了」。且兩人被捕後隔天，他們的家人也突然消失，在當地引發了極大的恐慌。消息人士透露，「鄰居們對於兩個家庭一夜之間突然消失感到震驚，現在仍然心驚膽戰。特別是與這兩個家庭有交情的居民，更是擔心災禍會波及到自己」。海州市靠近韓國，居民被捕的情況時有發生。消息人士透露：「海州市一直以來被認為是居民意識比較『覺醒』的地方。最近，海州市另一名居民也因在私人場合喝酒時批評國家而被保衛部帶走」。消息人士還指出，為應對這種情況，海州市保衛部已決定增加情報人員並加強對居民的監視。