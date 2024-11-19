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▲曾兩度拿下奧斯卡最佳導演的墨西哥名導艾方索柯朗，將在本月24日來台出席金馬影展的「電影大師課」活動。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲艾方索柯朗奪得奧斯卡金像獎的名作《羅馬》，將在金馬影展免費放映。（圖／台北金馬影展執委會提供）

今年金馬影展活動驚喜加碼，以《地心引力》、《羅馬》兩度獲奧斯卡最佳導演的艾方索柯朗，將於金馬頒獎典禮結束後的11月24、25日舉辦「金馬電影大師課」與業界分享他獨步影壇的創作心法。這兩部代表作加上同樣備受推崇的《人類之子》，也會再度呈現在金馬影迷的眼前，消息才公布，已經讓影迷興奮、期待。艾方索柯朗出生於墨西哥，1990年代起展開編導生涯，以尺度超大的《你他媽的也是》引起影視界的關注，獲邀執導商業大片《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，以個人獨特詮釋、突顯主角們在青春期的躁動和怒氣，營造出和原著小說強調懸疑迷離，完全不同的感覺，卻成了《哈利波特》系列中被認爲最富電影感的代表。至今艾方索雖止拍了8部電影長片，卻常引起熱烈迴響，2014年憑《地心引力》成為首位榮登奧斯卡最佳導演的拉丁美洲導演，2018年的《羅馬》再接再厲，繼勇奪威尼斯影展金獅獎後再拿下奧斯卡最佳外語片、導演、攝影等大獎，更加贏得影迷的推崇。此次加碼放映的艾方索柯朗影片將在20日（週三）下午1點於金馬影展官網準時開賣，24日（週日）舉行的艾方索柯朗大師套組每張票價600元（《地心引力》+大師講堂），25日（週一）單場放映每張票價300元。24日（週日）的《羅馬》特別免費放映場則於21日（週四）下午1點於金馬影展官網周邊活動頁面採實名制報名免費參加，額滿為止。錄取本屆金馬大師課的業界學員則會收到加課通知，更多消息可關注金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram。